Psychologe Leon Windscheid gewinnt 2015 eine Million Euro bei Wer wird Millionär. Er erzählt Kevin Kühnert von der absurdern Nachtschicht in der WG und dem McDonalds-Frühstück.

Leon Windscheid hat das große Spiel bei Wer wird Millionär gewonnen und eine Million Euro erhalten. Der Psychologe bestätigte am Sendetermin 2015 die korrekte Antwort zur Fragestellung nach der Steinchen-Anzahl des Zauberwürfels. Nach dem Triumph begab er sich gemeinsam mit seiner Begleitung zu McDonald's. Dort gab er die erhaltenen 150 Euro für Burgers, Shakes und Drinks aus.

Der Gewinn und die Antwort auf die Millionenfrage

Der Psychologe Leon Windscheid antwortete bei der Quizshow korrekt, dass der klassische, von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel aus insgesamt 26 Steinchen besteht. Seine Antwort war richtig, was ihn zum Gewinner der Millionenfrage machte. Günther Jauch verkündete diesen Erfolg live im Fernsehen vor den Zuschauern. Das Studio-Publikum jubelte nach der Bekanntgabe der richtigen Lösung laut auf. Windscheid erinnerte sich an dieses Moment, als er aufsprang und den Moderator in die Kniekehlen griff.

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Die unmittelbaren Folgen auf dem Sendeparkplatz

Die Freude über den Erfolg in der Show endete abrupt mit der Entlassung aus dem Studio. Windscheid musste sich Abschminktücher ins Gesicht klatschen und hielt ein Klemmbrett fest. Auf diesem Dokument musste er seine IBAN für die Überweisung des Gewinns eintragen. Ihn quälte in diesem Moment die Sorge, dass ein Fehler bei der Zahlenfolge das Geld kosten würde. Anschließend befand er sich auf dem RTL-Parkplatz in einem Industriegebiet. Der Sendetag endete für ihn um 23 Uhr an einem Dienstagabend.

Der Abend mit McDonalds und die finanzielle Absicherung

Die 150 Euro Fahrtkostenerstattung reichten für einen unkonventionellen Siegesabend bei McDonald's aus. Windscheid verzehrte dort sämtliche Burger, Shakes und Drinks, die er bestellte. Er beschrieb den Kontrast zwischen dem Millionenstatus und dem Verbleib in einer Wohngemeinschaft als extrem absurd. Am nächsten Tag saß er wieder in seiner WG und fragte sich, wie ein Millionär seinen Tag verbringt. Die eigentliche Gutschrift der Million verzögerte sich jedoch noch über einen längeren Zeitraum.

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Die späte Gutschrift und die emotionale Verarbeitung

Die RTL GmbH kündigte an, dass die Überweisung des Gewinns Monate dauern könnte. Plötzlich erschien der Betrag ohne weitere Ankündigung auf dem Konto. Die Abbildung zeigte den Namen der RTL GmbH in Kombination mit der Summe von 1.000.000 Euro. Eine Rechnungsnummer folgte auf die Buchung, aber es gab kein weiteres Feuerwerk. Windscheid saß allein in seinem WG-Zimmer, als das Geld aufschlug. Er fasste die Situation mehr als zehn Jahre später als völlig absurd zusammen.

Das Gespräch mit Kevin Kühnert über die Prämie

Windscheid sprach jetzt im Format Missverstehen Sie mich richtig mit Kevin Kühnert über den ungewöhnlichen Abend. Der Moderator und der Gewinner diskutierten über die seltsamen Umstände nach dem Gewinn. Windscheid betonte erneut die Absurdität der Situation nach der Show. Das Interview gab ihm die Möglichkeit, die Erlebnisse rund um den TV-Auftritt und die darauffolgenden Stunden zu reflektieren.