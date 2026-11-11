Der 17-jährige Torwart aus München, Leonard Prescott, erwägt einen wissenden Wechsel zum Sommer. Obwohl er in Bayern geschätzt wird, dürften internationale Angebote seine Entscheidung beeinflussen.

Der FC Bayern München steht vor einer Frage bezüglich des jungen Torwarts Leonard Prescott. Der 17‑jährige Spieler knüpfen das Ende seines Vertrags im Sommer an einen möglichen Ausstieg aus der deutschen Rekordmeister‑Klub, und zwar ohne Ablöse. Der Überlegungsprozess wird durch die Konkurrenz aus dem englischen Premier League‑Himmel und die Zukunftsperspektive des Teams im Tor laut den Medien angeregt.

Der Ausgangspunkt: Vertragliche Unklarheit

Prescott ist seit 2023 beim FC Bayern, nachdem er von Union Berlin transferiert wurde. Die Vereinssprache teilt mit, dass die Parteien in Gesprächen an einer Verlängerung interessiert seien, aber Aussagen aus beiden Seiten deuten auf ein mögliches Abtreten hin - gerade wegen der bevorstehenden Vertragsablaufzeit im Sommer. Das Team in München: Für den jungen Keeper besteht zugleich ein prestigeträchtiges Angebot aus dem Ausland, u. Ä. das von Chelsea, deren Interesse laut Bild‑Berichten seit längerem aufgelegt sei.

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Positionen der Interessensvertreter

Der FC Bayern sieht Prescott als Zusatz-Talent, aber die aktuelle Taktik der Mannschaft erfordert, dass der Reservekeeper Jonas Urbig bereits zum Stammtorwart "abgewählt" und die Position des zweiten Torwinkels für 2024 gefällt wird. Gleichzeitig haben die Bayern den Wunsch, für Urbig einen erfahrenen Backup zu haben - m. U. einen Spieler wie Bernd Leno, der derzeit als 34‑jährig beim FC Fulham spielt. Prescott löst lediglich die Position Nr. 3, die momentan ein theoretisches Feld ohne klare Perspektive ist. Die Agenten von Prescott sehen auch die Aussicht auf nahe Spiele im Fußball der Premier League als Ansporn, das Neuland zu betreten.

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Die Konsequenzen für Bayern und die Spieler

Der ablaufende Vertrag von Prescott zwingt den FC Bayern zu einer vorsichtigen Entscheidung. Angesichts dessen, dass Manuel Neuer, der derzeit 40 Jahre alt ist, im Bundesliga‑Kader bereits bald etwas auswärtig sein wird und der Plan, das Tor künftig von Jonas Urbig zu steuern, festgeschrieben ist, bleibt für Prescott keine kurzfristige Einschätzung im Torraum. Der junge Star hat in Bayern jedoch bisher keine klare Position erreicht und die Prognosen besagen, dass ein Wechsel nicht nur für seinen Spielspaß, sondern auch für den Karrierefortschritt von Vorteil sein könnte. Der Transfer wird voraussichtlich den Bayern in seinem Offset im Torbereich beeinträchtigen, könnte aber zugleich neue Chancen für andere Talente bieten.

Was ist als Nächstes?

Das Team arbeitet derzeit an Gesprächen und bei Bedarf finden sich Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung. Bei Nichtverzicht auf einen ablaufenden Ausstieg erfolgt der Wechsel jedoch im Sommer 2025, wenn der Vertrag endet. Für Prescott gilt die Weiterentwicklung des Karriereplans und das Finden einer Institution, die ihm einen festen Platz aufs Spielfeld bietet. Gleichzeitig wird der FC Bayern die Schwelle seiner Rückkehr von Neur zur Stoßrichtung planen, um den Grund für die Kluft in der Torarealistik anzustellen.