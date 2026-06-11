Leonardo Bittencourt kehrt ablösefrei von Werder Bremen zu Energie Cottbus zurück

Nach Informationen von BILD kehrt Leonardo Bittencourt (32) ablösefrei von Werder Bremen zu seinem Jugendverein zurück. Für viele Anhänger der Lausitzer geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Cottbus – Was für ein Coup für den Aufsteiger! Energie Cottbus steht kurz davor, einen der spektakulärsten Transfers dieses Zweitliga-Sommers einzutüten. Nach Informationen von BILD kehrt Leonardo Bittencourt (32) ablösefrei von Werder Bremen zu seinem Jugendverein zurück.

Für viele Anhänger der Lausitzer geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schon seit Monaten wurde über eine Rückkehr des Mittelfeldspielers diskutiert. Nun scheint der Wechsel unmittelbar bevorzustehen. Nach BILD-Informationen soll der obligatorische Medizincheck in Cottbus zeitnah erfolgen.

Nach dem umjubelten Zweitliga-Aufstieg soll der erfahrene Bittencourt Cottbus bei der Mission Klassenerhalt helfen





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