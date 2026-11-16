Leonardo DiCaprio lässt 52. Geburtstag im Verborgenen feiern

Leonardo DiCaprio beging seinen 52. Geburtstag mit einer riesigen Sause in Beverly Hills. Während Hollywood-Stars feierten, hielt sich der Oscar-Preisträger von Fotografen fern.

Leonardo DiCaprio feierte seinen 52. Geburtstag mit einer exklusiven Gala, die halb Hollywood in eine Privatvilla nach Beverly Hills führte. Obwohl die Gästeliste zahlreiche A-Namen und internationale Berühmtheiten vereinte, nahm der Oscar-Preisträger selbst eine unkonventionelle Position ein. Statt im Rampenlicht zu stehen, entzog sich DiCaprio den Kameras und hielt sich im Inneren der Villa versteckt, während die Party im Außenbereich tobte.

Gäste wie auf dem roten Teppich

Die Präsenz auf der Gästeliste war mit der Besetzung eines Hollywood-Films vergleichbar. Zu den prominenten Anwesenden gehörten Schauspieler wie Adrien Brody, der mit Edward Norton und dessen Ehefrau Shauna Robertson erschien. Norton ist ein langjähriger Bekannter der Branche, ebenso wie sein Freund Tobey Maguire. Die Verbindung zwischen DiCaprio und Maguire ist besonders stark, da die beiden sich seit Kindertagen kennen, als sie noch um dieselben Schauspielrollen warben. Aus früheren Konkurrenten wurden im Laufe von mehr als 35 Jahren enge Freunde.

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Die professionelle Synergie der beiden setzte sich später in gemeinsamen Filmprojekten fort. So standen sie 2013 gemeinsam vor der Kamera, als Leonardo DiCaprio den geheimnisvollen Millionär Jay Gatsby in "Der große Gatsby" verkörperte. Tobey Maguire übernahm in diesem Film die Rolle des Freundes Nick Carraway. Diese biografische und berufliche Verknüpfung unterstreicht die langjährige Verbundenheit, die bei der Geburtstagsfeier in Beverly Hills im Mittelpunkt stand.

Mode und internationale Stars

Die modischen Inszenierungen der Gäste variierten stark, wobei sowohl Rapper als auch Schauspielerinnen auffielen. Ice Spice erschien in einem auffälligen, meergrünen Jumpsuit, den sie mit passenden hohen Flip-Flops kombinierte. Elizabeth Banks wählte dagegen eine pflaumenfarbene Jacke zu einem Kleid mit Leoparden-Muster. Auch Jonah Hill trug mit einem lässigen Outfit in Beigetönen bei. Casey Affleck brachte seine Freundin Caylee Cowan mit, während das Model Cara Delevingne im Alter von 34 Jahren zur Party erschien.

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Neben dem reinen Showbusiness gab es auch politische und filmische Größen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau war anwesend, ebenso der Regisseur Michael Mann. Die Familie des Geburtstagskindes wurde ebenfalls repräsentiert. George DiCaprio, der Vater von Leonardo DiCaprio, feierte mit seiner Frau Peggy Ann Farrar den Anlass. Diese Mischung aus alten Freunden, neuen Bekanntschaften und politischem Einfluss sorgte für eine Atmosphäre, die mehr Promi-Verzeichnis bot als manch offizieller roter Teppich.

Geheimhaltung trotz beruflicher Präsenz

Trotz der öffentlichen Natur der Veranstaltung zog sich Leonardo DiCaprio konsequent von den Fotografen zurück. Dieser Rückzug ist insofern bemerkenswert, als der Schauspieler beruflich derzeit sehr präsent ist. Kurz vor dem Geburtstag hatte er die Dreharbeiten zu dem Film "What Happens at Night" abgeschlossen. Die Entscheidung, sich im Privatbereich aufzuhalten, stand im klaren Kontrast zur opulenten Feier im Außenbereich.

Die Strategie des Oscar-Preisträgers, auch bei solch großen Anlässen seine Privatsphäre zu wahren, entspricht seinem bekannten Lebensstil. Während andere Gäste wie Jennifer Meyer, die Ex-Frau von Tobey Maguire, im öffentlichen Raum ihrer Rolle als Gast gerecht wurden, blieb DiCaprio den Medien fern. Diese Trennung zwischen der privaten Feier und der medialen Dokumentation definierte den Ablauf des 52. Geburtstags von Leonardo DiCaprio in Beverly Hills.