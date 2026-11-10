Leonhardiritt in Inchenhofen: 569-jährige Tradition zieht 5000 Besucher an

Der älteste Leonhardiritt Bayerns findet in Inchenhofen statt. 5000 Zuschauer sehen 200 Pferde und historische Darstellungen zur 569-jährigen Tradition des Festzuges.

Bei strahlend Herbstwetter versammelten sich am Sonntag rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Marktgemeinde Inchenhofen, um dem Leonhardiritt beizuwohnen. Diese altehrwürdige Tradition blickt auf eine Geschichte von 569 Jahren zurück und gilt als der älteste ihrer Art in ganz Bayern. Der Umzug ist fest verwoben mit der lokalen Identität und der Verehrung des Heiligen Leonhard, dessen Leben und Wirken in szenischen Darstellungen lebendig wird.

Geschichtliche Wurzeln seit 1457

Die Ursprünge dieses einzigartigen Festzugs gehen auf das Jahr 1457 zurück, als die Fertigstellung der heutigen Wallfahrtskirche den Grundstein für die bis heute bestehende Tradition legte. Seitdem zieht der Leonhardiritt alljährlich durch das Zentrum von Inchenhofen. Die Wallfahrtskirche selbst wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut, was den historischen Kontext des Festes unterstreicht und seine Verankerung in der regionalen Kirchengeschichte dokumentiert.

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Der Heilige Leonhard steht traditionell als Schutzpatron der Gefangenen, der Mütter, der Landwirtschaft, der Tiere und vor allem der Pferde im Mittelpunkt der Verehrung. Bürgermeister Toni Schoder betonte bei der Eröffnung, dass der Festakt ein Tag sei, der unzertrennlich mit der Geschichte und der Heimat der Inchenhofener verbunden ist. Diese Aussage unterstreicht die tiefgreifende kulturelle Bedeutung des Ereignisses für die Gemeinschaft.

Szenische Darstellungen und Ehrungen

Auf insgesamt zwölf kunstvoll geschmückten Festwagen präsentieren Darstellerinnen und Darsteller reglose, aber detailreiche Szenen aus dem Leben des Heiligen. Sechs Wagen zeigen Episoden aus Leonhards Leben, darunter eine berühmte Szene, in der der Heilige einer Königin durch sein Gebet zu einer glücklichen Geburt verhilft. Die anderen sechs Wagen bilden Ereignisse nach seinem Tod am 6. November des Jahres 545 nach, wie das Grab des Heiligen.

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Ein besonderer historischer Bezugspunkt ist die Verleihung des Ablasses an die Inchenhofer Wallfahrt im Jahr 1428 durch Papst Martin V., die ebenfalls auf einem Modellwagen dargestellt wird. Ergänzt wird das Programm durch zwei Erntedankwagen aus den Ortsteilen Ober- und Unterbachern sowie aus Ainertshofen und Ried. Diese Fuhrwerke sind bunt mit allerlei Feldfrüchten dekoriert und symbolisieren so die reiche Ernte der Region.

Prominente Gäste und lokale Beteiligung

Die Ehrengäste der ersten Kutsche repräsentierten sowohl kirchliche als auch politische Ebenen. Erzabt Wolfgang Öxler von St. Ottilien teilte sich die Kutsche mit Rathauschef Toni Schoder, dem bayerischen Staatsminister für Jugend und Demokratie Manuel Knoll sowie dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Neben Dekan Stefan Gast waren zahlreiche weitere Vertreter der Geistlichkeit anwesend, was die hohe Wertschätzung des Ereignisses im kirchlichen Raum zeigt.

Auch die lokale Bevölkerung ist stark integriert. Seit gut 20 Jahren leitet Leonhard Scherer als Vorreiter den Festzug und führt das Kreuz voran. Veronika Arzberger nimmt seit ihrer Kindheit teil und sitzt heute als eine von zwölf Damen des Heimatvereins in den Kutschen, nachdem die Ehrengäste die erste Runde absolviert haben. Sie führt dabei ihre fünfjährige Nichte bei der Hand, die ebenfalls in altbayerischer Tracht gekleidet ist und von den Wägen winkt.

Präparation und tierische Teilnehmer

Bereits seit dem frühen Sonntagvormittag wurde am Arnhofer Stadl, dem Aufstellungsort, intensiv an der Vorbereitung gearbeitet. Kutschen, Wagen sowie die Reit- und Zugtiere wurden festlich geschmückt, wobei frisch gepflückte Blumen die Mähnen und Schweifhaare der Tiere zierten. Insgesamt nehmen 200 Pferde am Festzug teil, was die Bedeutung des Leonhardiritts als Fest der Reiter- und Pferdesportgemeinschaft unterstreicht.

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Beteiligt sind auch Vereine wie der Pferdesportclub, dessen Mitglieder ihre Jahre lange Treue zum Ritt zeigen. Bettina Saibl erwähnte, dass ihr Lebensgefährte bereits seit etlichen Jahren mitreitet und winkt fröhlich ihren Kindern von den Wägen aus zu. Der Umzug bewegt sich insgesamt dreimal durch das Zentrum Inchenhofens, was den Bewohnern und Besuchern mehrere Möglichkeiten bietet, die prächtigen Pferde und die aufwendig geschmückten Fahrzeuge zu bestaunen. Der Abschluss durch die Erntedankwagen rundet das Fest der Gemeinschaft und des Glaubens perfekt ab.