Der Höhepunkt der Leoniden fällt in Deutschland mit dichtem Wolkengebiet zusammen. Experten des DWD und des Berliner Planetariums nennen bessere Beobachtungszeiträume.

Der Meteorstrom der Leoniden erreicht derzeit seinen astronomischen Höhepunkt, doch Himmelsbeobachter in Deutschland sehen sich mit extrem ungünstigen Sichtbedingungen konfrontiert. Winzig kleine Staubpartikel des zugrundeliegenden Kometen dringen in die Erdatmosphäre ein und erzeugen dabei das spektakuläre Leuchten der Sternschnuppen, doch die praktische Beobachtbarkeit ist durch schlechtes Wetter massiv eingeschränkt.

Seltene Sichtbarkeit trotz astronomischem Maximum

Dr. Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner, weist explizit darauf hin, dass die Lichtphänomene in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 18. November, in der zweiten Nachthälfte theoretisch am besten zu erkennen wären. Die Chancen auf Sichtungen stehen jedoch schlecht, da das Wetter den Fans einen Strich durch die Rechnung macht und dichte Wolken den Blick zum Himmel blockieren.

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Normalerweise lassen sich bei klarem Himmel 10 bis 15 Sternschnuppen pro Stunde beobachten, was als solider Wert für Amateurastronomen gilt. Unter den aktuellen Bedingungen in Deutschland ist eine solche Häufigkeit jedoch nicht zu erwarten. Selbst in dunklen, menschenleeren Gebieten ohne störende Stadtlichter bleibt die Beobachtungswahrscheinlichkeit gering, es sei denn, die Wolkendecke reißt an spezifischen Stellen lokal auf.

DWD warnt vor durchwachsenem Novemberwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt die pessimistische Einschätzung für den Großteil des Landes. Die Meteorologin Jacqueline Kernn erläutert, dass es nachts mehrheitlich dicht bewölkt ist, häufig begleitet von starkem Wind und regenreichen Phasen. Ein sternenklarer Himmel fehlt in den meisten Regionen aktuell vollständig, was die Suche nach Sternschnuppen zu einer Gratwanderung macht.

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Es gibt dennoch minimale Hoffnungsschimmer für entschlossene Beobachter. In Gebieten direkt an der Ost- und Nordsee sind immer wieder klare Abschnitte zu erwarten, wo die Wolkendecke dünner sein kann. Wer trotz der nasskalten Bedingungen die Hoffnung nicht aufgeben will, muss jedoch genau auf diese regionalen Unterschiede achten und sich an die Küstenregionen wagen.

Bessere Alternativen ab Freitag und im Dezember

Der Meteorologe Dominik Jung empfiehlt Lesern, die Geduld zu bewahren, da sich die Wetterlage ab Freitag deutlich verbessert. Durch das Einfließen von Kaltluft wird die Atmosphäre klarer, sodass ein früher Start am Samstagmorgen mit warm eingepackter Kleidung und abseits der Stadtlichter erfolgversprechender sein könnte als die Suche in der eigentlichen Maximumsnacht am 18. November.

Die ultimative Alternative für Himmelsbeobachter liegt jedoch in der kommenden Monatswende. Die Meteorologin Jacqueline Kernn rät dazu, lieber bis Anfang Dezember zu warten, wenn die ersten Sternschnuppen der Geminiden zu sehen sind. Der Start dieser Aktivität erfolgt ab dem 4. Dezember bis zum Höhepunkt Mitte des Monats.

Dr. Monika Staesche vom Planetarium Berlin hebt hervor, dass die Geminiden astronomisch deutlich besser zu beobachten sind als die Leoniden, da ihre Meteorschauer zahlreicher auftreten. Wenn das Wetter in der ersten Dezemberdekade mitspielt, bieten sich daher die besten Voraussetzungen, um die faszinierenden Lichtstreifen am Nachthimmel sicher und deutlich zu sehen.