Leonie Fiebich erklärt, wie ein Ermüdungsbruch im Mittelfuß beim BM erklärt ihr Spiel, dennoch belegte sie mit Deutschland den vierten Platz. Das Ergebnis war das beste der deutschen Basketballgeschichte.

Der deutsche Basketball verzeichneted am 28. September in Berlin einen historischen Erfolg: Die Nationalmannschaft erreichte mit 26-jähriger Leonie Fiebich im Allstar-Team den vierten Platz der heimlichen Weltmeisterschaft. Trotz eines Ermüdungsbruch s im Mittelfuß führte Fiebich die Mannschaft durch die Ballardien mit 30,3 Minuten Einsatzzeit und 9,9 Punkten pro Spiel.

Wie ein Fußbruch die Leistung beeinflusste

Fiebich sprach im "MagentaSport"‑Podcast mit dem Titel "#BasketballDeutschland" offen über die Verletzung: "Ich kann jetzt darüber reden: Ich hatte einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß", erklärte sie. Trotz des schmerzhaften Zustands blieb die Spielerin auf dem Feld aktiv und spielte, so sie, "nicht schmerzfrei". Dabei machte sie weitere Rehabilitation ein, was ihr erst später zu möglichen Fortschritten verhalf.

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Meister der Belastung - Der Druck auf die Protagonistin

Im Interview betonte sie, wie belastend die WM war: "Ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie mit so viel Druck gespielt habe wie bei dieser WM", sagte Fiebich. Sie hob hervor, dass der Druck bei einer Weltmeisterschaft unübertroffen sei und das Spielniveau zur Notanpassung an die physischen Obergrenzen zwang. Die WNBA‑Nehmerin beschreibt das Stadium des Drucks als Einschränker, der die Leistungen zusätzlich stark beeinflusste.

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Erfolge trotz Verletzung - Blick in die Zukunft

Die deutsche Mannschaft hat mit diesem Ergebnis das bisher bestbeste Platzieren bei einer Basketball-WM erreicht, ein Meilenstein für den europäischen Nationalmannschaftsstand. Fiebich gaben hervor, dass ein weiteres Training zum Gebrauchtgut solle, damit ihre Trainer das jeweils richtige Verhältnis von Belastung und Regeneration finden. Für die neue Jahreshalbzeit steht die New York Liberty bereits geplant, die Spielerin wird dort weiterhin ihr Talent zeigen.