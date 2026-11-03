Leonie Fiebig wechselt als Anschieberin zum US-Verband

Nach Ausbleiben der Olympia-Qualifikation für Deutschland übernimmt die Weltmeisterin von 2023 die Farben der USA und setzt dort neue Akzente.

Die deutsche Bobpilotin Leonie Fiebig hat ihre Karriere beim Deutschen Bob- und Schlittenverband (BSD) beendet und wechselt offiziell zum US-amerikanischen Verband. Die 36-jährige Anschieberin machte diesen Schritt auf den sozialen Netzwerken mit einem Beitrag unter dem Betreffer "Team USA" bekannt. Dort verkündete sie, dass es nun offiziell sei, in Zukunft für das Team der Vereinigten Staaten anzutreten.

Gründe und Auslöser des Wechsels

Der Wechsel zu den USA erfolgte unmittelbar nach der Enttäuschung über die Auslassung aus dem deutschen Olympia-Kader. Bereits im Januar hatte Fiebig ihre Unzufriedenheit öffentlich geäußert, nachdem sie erneut nicht für die Winterspiele nominiert wurde. Trotz ihrer konstant starken Leistungen und ihrer langjährigen Zugehörigkeit zum BSD blieb ihr eine Teilnahme an den Olympischen Spielen bis zu diesem Zeitpunkt verwehrt.

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Fiebig blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit im deutschen Kader zurück. Seit ihrem Debüt im Weltcup im Dezember 2018 gehört sie zu den erfolgreichsten Sportlerinnen des Landes. In ihrer Karriere im Zweierbob konnte sie neun Weltcupsiege für sich verbuchen und auf 15 weitere Podestplatzierungen zurückblicken.

Erfolge und internationale Titel

Neben den zahlreichen Weltcup-Erfolgen sicherte sich die Weltmeisterin von 2023 im Jahr 2024 zudem die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Diese Medaille unterstreicht ihre hohe Leistungsfähigkeit auf internationaler Ebene. Ihr Wechsel markiert somit das Ende einer Ära im deutschen Bob-Sport, für die sie unter anderem im Team um Kim Kalicki, Laura Nolte und Deborah Levi stand.

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Nach ihrem Studium an der University of Memphis in den USA ist die Verbindung zum nordamerikanischen Kontinent also nicht neu. Dieser Hintergrund mag den Schritt erleichtert haben, doch die sportliche Entscheidung fiel klar zugunsten der neuen Herausforderung unter fremder Flagge. Die Anschieberin hat ihre Gründe für den Bruch mit dem BSD klar kommuniziert.

Neue Herausforderungen in den USA

Bei den US-amerikanischen Anschub-Meisterschaften im Oktober hat Fiebig ihre neue Zugehörigkeit bereits unter Beweis gestellt. Sie sicherte sich auf Anhieb den Meistertitel im Anschieben. Damit zeigte sie, dass sie auch unter dem neuen Verband sofort auf höchstem Niveau mitmischt.

Einen weiteren Erfolg feierte sie an der Seite der Pilotin Kaysha Love. Im Zweierbob gewann sie mit dieser Kombination ebenfalls die Konkurrenz. Diese schnellen Resultate deuten darauf hin, dass Fiebig auch in der neuen Umgebung sofort eine Schlüsselfigur sein wird.

Auswirkungen auf den deutschen Bobsport

Nun könnte die ehemalige deutsche Spitzenathletin den deutschen Bob-Pilotinnen auf internationalen Strecken gefährlich werden. Die deutschen Athletinnen haben sich in der Vergangenheit durch Dominanz im Bobsport ausgezeichnet. Sie gewannen sämtliche Gesamtweltcups in dieser Disziplin und stellten damit einen hohen Maßstab dar.

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Die deutsche Stärke zeigte sich auch bei anderen Titeln. Die deutschen Athleten konnten drei von vier möglichen Weltmeistertiteln für sich entscheiden. Mit Fiebig als neue Kraft im US-Team könnte sich dieses Kräfteverhältnis in Zukunft verschieben, da sie über immense Erfahrung und Geschwindigkeit verfügt.