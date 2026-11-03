Leonie Fiebig wechselt zu Team USA nach Ausstieg aus deutschem Verband

Olympia-Enttäuschung und langer Weg: Bobfahrerin Leonie Fiebig verlässt den DBS, um für die USA im Weltcup anzutreten. Hintergründe zum Wechsel.

Die deutsche Bobfahrerin Leonie Fiebig hat ihren Wechsel zu den USA angekündigt. Die 36-jährige Athletin verlässt den deutschen Bob- und Schlittenverband ( DBS), nachdem sie lange Zeit zu den erfolgreichsten Athletinnen im nationalkolorierten Trikot gehörte. Die Entscheidung markiert ein neues Kapitel in ihrer sportlichen Karriere, die durch große Erfolge aber auch tiefgreifende Enttäuschungen geprägt war.

Offizielle Ankündigung des Nationenwechsels

Über ihren Instagram-Account bestätigte die Ex-Weltmeisterin die Zusage beim nordamerikanischen Team. In einem Post mit dem Foto, auf dem sie verschränkte Arme zeigt, steht deutlich "Team USA" an der Wand. "Es ist offiziell: Ich werde von nun an für das Team USA antreten", schrieb sie dazu. Eine weitere begründende Erklärung oder ein Statement zu den Gründen für den Wechsel gab sie in diesem Beitrag nicht.

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Der Schritt kommt nicht völlig überraschend, da sie bereits im Oktober für die USA startete. Dort konnte sie bei den nationalen Anschub-Meisterschaften die Goldmedaille im Einsamerbob gewinnen. Zudem sicherte sie sich mit der Schieberin Kaysha Love den Titel im Zweierbob. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass ihre Integration in das amerikanische System bereits fortgeschritten war, bevor die offizielle Ummeldung beim DBS vollzogen wurde.

Rekorde in Deutschland und Olympia-Schmerz

Fiebig blickt auf eine beeindruckende Statistik mit der deutschen Nationalmannschaft zurück. Nach ihrem Debüt im Weltcup sammelte sie regelmäßig Punkte und fuhr neun Weltcup-Siege ein. Auf dem Podest stand sie insgesamt 15 weitere Male. Den absoluten Höhepunkt bildete der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2023. Ein Jahr später, 2024, entschied sie den Zweierbob-Wettbewerb bei den Weltmeisterschaften mit einer Bronzemedaille für sich.

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Trotz dieser Erfolge konnte sie bei Olympischen Spielen bisher nicht antreten. Das Fehlen der Spiele 2026 traf sie schwer, wie sie im Januar öffentlich gestand. Acht Jahre voller Arbeit, Vertrauen und Verantwortung lagen hinter ihr, in denen sie Medaille um Medaille gewann. Sie betonte, dass sie sich in jeder Hinsicht auf die olympischen Wettkämpfe vorbereitet hatte. Es habe ihr das Herz gebrochen, ihre Erfahrung und Leistung nicht auf olympischem Boden zeigen zu dürfen.

Persönliche Motivation und philosophischer Ansatz

Dennoch zeigte sich Fiebig resolute in ihrer Haltung. In ihrer Erklärung vom Januar erklärte sie, dass sie ihre Enttäuschung nicht leugnen könne und wolle, aber trotzdem nach vorne schauen werde. Es sei ihre Aufgabe geworden, weiter für Leistung, Verlässlichkeit, Herz und Haltung zu stehen. Diese innere Stärke scheint nun der Motor für den Wechsel nach Nordamerika zu sein, wo sie neue Maßstäbe setzen möchte.

Ein möglicher biografischer Aspekt für die Verbindung zu den USA ist ihr Bildungsweg. Fiebig hat in Memphis studiert, was eine gewisse Nähe zu dem Land begründet. Die geografische und kulturelle Distanz zu Deutschland mag somit weniger ein Hindernis als ein Vorteil für diese neue Phase im Leben der Bobfahrerin dargestellt haben.

Ausblick auf den Weltcup für Team USA

Die Zukunft von Leonie Fiebig liegt nun in der Verantwortung des US-amerikanischen Verbandes. Mit ihrer Erfahrung und ihrer technischen Exzellenz soll sie das Team USA im Weltcup unterstützen. Für den deutschen Verband bedeutet ihr Weggang den Verlust einer der erfahrensten Pilotinnen im Kader. Die sportlichen Leistungen der letzten Jahre unterstreichen das Gewicht dieser Entscheidung für die internationale Boblandschaft.