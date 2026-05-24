Leroy Sané: Die Nominierung für die Weltmeisterschaft sorgt für Diskussion

Die Nominierung von Leroy Sané für die Weltmeisterschaft sorgt für viel Diskussion. Viele hätten lieber den Kölner Said El Mala dabeihaben wollen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich jedoch für Sané entschieden, und viele unterstützen seine Entscheidung.

Die Nominierung von Leroy Sané für die bevorstehende Weltmeisterschaft sorgt für viel Diskussion. Viele hätten lieber den Kölner Said El Mala dabeihaben wollen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich jedoch für Sané entschieden, und viele unterstützen seine Entscheidung.

Der BILD-Fußballchef Christian Falk ist einer von ihnen. Er stellt sich klar hinter Nagelsmann und Sané und sagt, dass die Qualität, die Sané mitbringt, ihn zu einem der besten Fußballer macht, die wir haben. Falk findet die Diskussion um El Mala etwas schief, da er ein ganz anderer Spieler ist. Vergleichbar wäre eher Maxi Beier.

Sané hat viele Champions-League-Spiele und Länderspiele bestritten und ein enges Vertrauensverhältnis zu den anderen DFB-Stars-Kader. Ihn mitzunehmen, das hat er sich definitiv verdient. Ob Sané auch in die Startelf gehört, ließ Falk offen. Die Entscheidung von Nagelsmann ist nicht unumstritten, da Sanés Leistungen bei Galatasaray eher nicht ausschlaggebend waren.

Lediglich ein Tor in elf Liga-Spielen hat er erzielt. Nagelsmann erklärte seine Entscheidung damit, dass die Quote auf Vereinsebene zu wenig war, aber dass Sané in den letzten vier Spielen fünf Scorer gesammelt hat. Die Leistung in der Nationalmannschaft muss natürlich auch berücksichtigt werden. Die Nominierung von Sané für die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Schritt für den DFB und die deutsche Fußballnationalmannschaft.

Die Frage ist nun, ob Sané auch in die Startelf gehört und wie er sich in den nächsten Wochen entwickeln wird. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist lang, aber mit Sané an Bord sind die Chancen auf Erfolg größer als je zuvor. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird sich in den nächsten Wochen auf die Weltmeisterschaft vorbereiten und Sané wird eine wichtige Rolle spielen.

Die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Turnier für die deutsche Fußballnationalmannschaft und die Frage ist nun, ob Sané auch in die Startelf gehört und wie er sich in den nächsten Wochen entwickeln wird. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist lang, aber mit Sané an Bord sind die Chancen auf Erfolg größer als je zuvor. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird sich in den nächsten Wochen auf die Weltmeisterschaft vorbereiten und Sané wird eine wichtige Rolle spielen.

Die Nominierung von Sané für die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Schritt für den DFB und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die Frage ist nun, ob Sané auch in die Startelf gehört und wie er sich in den nächsten Wochen entwickeln wird. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist lang, aber mit Sané an Bord sind die Chancen auf Erfolg größer als je zuvor. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird sich in den nächsten Wochen auf die Weltmeisterschaft vorbereiten und Sané wird eine wichtige Rolle spielen





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