Leroy Sané: Engagement, aber wenig Glück im Abschluss

Leroy Sané hatte bei der 7:1-Niederlage gegen Curaçao eine engagierte Leistung, doch ihm fehlte das Glück im Abschluss. Ein haarsträubender Fehlpass sorgte für Entsetzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigte Sané und lobte seine Einstellung und Einsatzbereitschaft.

Leroy Sané (30) hatte bei der 7:1-Torfeuerwerk gegen Curaçao zwar eine engagierte Leistung, doch ihm fehlte das Glück im Abschluss. Trotz bester Chancen blieb er ohne eigenen Treffer.

Ein haarsträubender Fehlpass von ihm in der ersten Halbzeit sorgte für Entsetzen. In einer Phase, in der Deutschland die Kontrolle suchte, spielte er einen No-Look-Hackenpass direkt in den Lauf eines Curaçao-Spielers, was die eigene Defensive unter Druck setzte. Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigte Sané nach dem Spiel und lobte seine Einstellung und Einsatzbereitschaft. Er sieht keine Notwendigkeit, in der Startelf zu wechseln





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