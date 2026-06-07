Leroy Sané führt Deutschland zum Sieg und zeigt Mitgefühl für verletzten Karl

Beim WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA erzielt Leroy Sané den Siegtreffer für die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem Spiel spricht er über seinen verletzten Teamkollegen Lennard Karl und äußert sich zur Stimmung im Team.

Leroy Sané war der entscheidende Spieler für die deutsche Nationalmannschaft im Spiel gegen die USA . Nach dem Match äußerte er sein Mitgefühl für Lennard Karl , der verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnte.

Sané betonte, dass es ihm persönlich leid tue, dass Karls Traum von der WM-Teilnahme geplatzt sei. Er beschrieb Karl als großartigen jungen Fußballer und wünschte ihm eine gute Genesung. Sané selbst hatte den Startplatz auf der rechten Offensivseite übernommen und sicherte mit seinem Tor den 2:1-Sieg. Es war sein 17.

Länderspieltor im 76. Einsatz. Die deutsche Mannschaft feierte den neunten Sieg in Serie. Sané zeigte sich erfreut über Karls Debütsaison und ist zuversichtlich, dass der 18-Jährige in der nächsten Saison wieder angreifen wird.

Er betonte, dass Deutschland froh sein könne, einen so talentierten jungen Spieler zu haben. Sané selbst hat nach seiner eigenen Erfahrung mit der Nicht-Nominierung für die WM 2018 bisher nur eine Weltmeisterschaft gespielt. Bei der WM 2022 kam er im zweiten Gruppenspiel gegen Curacao erneut zum Einsatz. Ob er selbst wieder trifft, ist ihm egal; viel wichtiger sei, dass das Team zusammenhält und positiv auftritt.

Die Stimmung im Team sei ausgezeichnet, und alle haben große Vorfreude auf die Spiele. Sané, der Karl ersetzte, zeigte sich als empathischer Teamplayer





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