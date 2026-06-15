Leroy Sane im Fokus der Kritik nach deutschem WM-Auftaktsieg

Trotz des 7:1-Erfolgs gegen Curacao steht Leroy Sane in der Kritik. Lothar Matthäus und Markus Babbel äußern sich enttäuscht, während Bundestrainer Flick ihn verteidigt.

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft war mit einem 7:1-Sieg gegen Curacao erfolgreich, doch ein Spieler stand nach der Partie besonders im Fokus der Kritik : Leroy Sane .

Der Flügelstürmer von Galatasaray Istanbul enttäuschte mit einer schwachen Leistung und erhielt von den Medien durchweg die schlechtesten Bewertungen. Auch Lothar Matthäus, der als Experte die Partie analysierte, monierte: Er fiel ein bisschen ab. Besonders auffällig war, dass Sane zwei große Torchancen vergab, darunter einen Alleingang in der 63. Minute, bei dem er freistehend am Tor vorbeischoss.

Solche Dinge muss er nutzen, so Matthäus. Von einem Spieler mit seiner Klasse, seiner Qualität und seiner Erfahrung sei mehr zu erwarten. Die Kritik an Sane ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit hatte Markus Babbel, der ebenfalls als Experte arbeitet, den Offensivspieler häufig kritisiert und ihm vorgeworfen, zwischen Top-Leistungen und Kreisklasse zu schwanken.

Nach dem Curacao-Spiel zeigte sich Babbel nicht überrascht: Ich bin sehr verwundert darüber, dass alle so verwundert sind. Ich kenne es ehrlich gesagt nicht großartig anders von ihm. Sane habe über Jahre hinweg immer wieder solche Auftritte gezeigt. Defensiv habe er zwar gut gearbeitet, aber nach vorne sei so gut wie nichts gekommen.

Babbel erinnerte an die Zeit bei Bayern München, wo Sane über weite Strecken ebenfalls Licht und Schatten geboten habe. Die Bilanz des 30-Jährigen bei großen Turnieren ist tatsächlich bescheiden. Bei seinen drei EM-Teilnahmen seit 2016 konnte er nie nachhaltig überzeugen. Bei der WM 2018 wurde er von Joachim Löw überraschend aussortiert, und 2022 kam er nach einer Verletzung nur zu einem Startelfeinsatz.

Auch nach seinem Fehlschuss am Sonntag wartet Sane nach 13 Turnierspielen weiter auf sein erstes Tor. Seine relativ entspannte Reaktion nach dem Spiel dürfte die Kritiker bestätigt haben: Ich mache mir da keinen Stress. Wir haben viele Tore geschossen, darum ging es. Für mich steht an erster Stelle, dass wir gewinnen.

Ich hoffe, dass das erste Tor bald kommt, sagte er in einem kurzen Statement. Bundestrainer Hansi Flick hingegen nimmt seinen Rechtsaußen demonstrativ in Schutz. Er lobte Sanes Einsatz und seine Arbeit in den Umschaltsituationen: Bei Leroy ist erstmal die Bewertungsgrundlage, wie viel investiert er im Spiel. Er hat sehr viel investiert, er war fleißig in allen Umschaltsituationen.

Er war viel dabei, offensiv wie defensiv. Daher ist davon auszugehen, dass Sane auch im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag (ab 22:00 Uhr) im Kader steht. Sogar Chefkritiker Babbel kann diesen Ansatz nachvollziehen: Wenn der Bundestrainer eine hohe Meinung von ihm hat, dann ist es richtig, dass er an ihm festhält. Er gibt ihm das maximale Vertrauen, das bekommen sonst nur wenige Spieler.

Ich hoffe, dass er das auch zu schätzen weiß und es vielleicht doch noch zurückzahlt. Die Diskussion um Leroy Sane zeigt einmal mehr, wie sehr die Erwartungen an ihn gestiegen sind. Sein Potenzial ist unbestritten, aber die Konstanz fehlt. Wird er es bei diesem Turnier endlich auf den Platz bringen?

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob der Flügelstürmer die Kritik in Leistung ummünzen kann. Bis dahin bleibt er ein Spieler, der die Gemüter spaltet - zwischen Lob für seinen Fleiß und Tadel für seine Abschlussschwäche. Die deutsche Nationalelf hofft jedenfalls, dass er bald sein erstes Turniertor erzielt und damit einen Teil der Kritik verstummen lässt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leroy Sane Deutsche Nationalmannschaft WM Kritik Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expert: Leroy Sané gehört in die DFB-Elf, Mertesacker sieht ihn in der StartelfExpertin Christoph Kramer und Co-Experte Per Mertesacker diskutieren in der ZDF-Sportstudio, ob Offensivstar Leroy Sané (30) in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gehören sollte. Kramer legt sich fest, dass Sané in die Elf gehören sollte, während Mertesacker ebenfalls an Sané festhält, da er bereits in der letzten WM-Testpartie gegen die USA überzeugt hat.

Read more »

Leroy Sané - Ein wichtiger Spieler für die deutsche NationalmannschaftLeroy Sané wird oft eine gewisse Inkonstanz vorgeworfen, aber ich finde ihn in seinen Leistungen recht beständig. Der GERCUW WM2026 ist ein wichtiger Teil des Teams und seine Fähigkeiten werden immer wieder unter Beweis gestellt.

Read more »

Deutschland siegt mit 7:1 gegen Curaçao und Leroy Sané wartet auf sein erstes WM-TorDeutschland hat in der WM-Qualifikation mit 7:1 gegen Curaçao gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich in der zweiten Halbzeit sehr erfolgreich und erzielte sieben Tore. Leroy Sané, der zuletzt in der Nationalmannschaft nicht ganz so glänzen konnte, war nach dem Spiel aber dennoch bestens gelaunt und lobte seine eigenen Leistungen.

Read more »

Leroy Sané: Engagement, aber wenig Glück im AbschlussLeroy Sané hatte bei der 7:1-Niederlage gegen Curaçao eine engagierte Leistung, doch ihm fehlte das Glück im Abschluss. Ein haarsträubender Fehlpass sorgte für Entsetzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigte Sané und lobte seine Einstellung und Einsatzbereitschaft.

Read more »