Leroy Sane: MLS-Interesse an Ex-Bayern-Star bei Galatasaray

Drei MLS-Teams und Saudi-Arabien zeigen Interesse an Leroy Sane. Nach schwacher Saison bei Galatasaray mit sieben Toren könnte der Vertrag vor 2028 enden.

Leroy Sane steht vor einem vorzeitigen Ende seiner Zeit bei Galatasaray, da drei Klubs aus der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) bereits Interesse bekundet haben. Laut Berichten der türkischen Tageszeitung Takvim bereiten die nordamerikanischen Teams erste Vertragsangebote vor, die den 30-jährigen Ex-Nationalspieler bereits in wenigen Monaten vom Bosporus fortbringen könnten.

Frühzeitige Wechselgeruchte aus den USA

Die Verantwortlichen der US-amerikanischen Klubs sollen Leroy Sane bereits beim Champions-League-Auftakt gegen den VfB Stuttgart in Istanbul persönlich beobachtet haben. Bei diesem 2:0-Erfolg lief der Offensivstar jedoch nur von der 77. Minute an auf, was auf eine begrenzte Einsatzzeit im Vergleich zu früheren Leistungen hindeutet. Die Scouts analysierten dabei nicht nur die sportliche Tauglichkeit, sondern initiierten auch bereits erste direkte Gespräche mit der Führungsebene von Galatasaray über einen möglichen Transfer.

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Sportliche Enttauschung in Istanbul

Die aktuelle Situation bei Galatasaray ist für Leroy Sane alles andere als zufriedenstellend. Nach seinem Wechsel vom FC Bayern Munchen im Sommer 2025 verzeichnete der Deutsche in seiner ersten Vollserie bei den Türken nur sieben Tore und fünf Vorlagen in insgesamt 28 Pflichtspielen. Diese statistische Bilanz zeigt eine deutliche Abnahme der Produktivität im Vergleich zu seiner Zeit in Deutschland und führt dazu, dass er regelmäßig nur noch auf der Ersatzbank sitzt.

Steigende Bankquoten und Alternativen

In den letzten Monaten fiel die Einsatzbereitschaft des Trainers noch weiter aus. In zehn aktuellen Spielen, davon sechs als Einwechselspieler, blieb Sane komplett ohne Tor- oder Assistbeteiligung. Neben den Interessen aus der Major League Soccer nennt auch die türkische Zeitung Aksam Saudi-Arabien als potenzielles neues Ziel, was dem Spieler eine breitere Auswahl an Karrierewechseln bietet, als er bei seinem Wechsel nach Istanbul ursprünglich geplant hatte.

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Kontraktlaufzeit bis 2028 offenbart

Trotz der starken Wechselgeruchte und der sportlichen Enttäuschungen ist der aktuelle Kontrakt von Leroy Sane bei Galatasaray erst im Jahr 2028 vollständig abgelaufen. Ein sofortiger Abgang würde daher eine vorzeitige Auflösung des Vertrags erfordern. Die Tatsache, dass bereits im ersten Jahr nach dem Transfer von Bayern Munchen der Wunsch nach einem weiteren Wechsel besteht, unterstreicht die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen an den Neustart und der bisherigen sportlichen Realitat.

Offene Frage nach dem endgultigen Ziel

Es bleibt abzuwarten, ob sich eines der MLS-Teams oder ein Klub aus der saudischen Liga durchsetzen wird. Die bereits stattfindenden Verhandlungen deuten jedoch darauf hin, dass ein Wechsel bereits in naher Zukunft vollzogen werden soll. Für den 30-Jahrigen bedeutet dies ein schnelles Kapitelende in der Türkei, nachdem der Neuanfang in Istanbul keineswegs so verlaufen ist, wie es sich die beteiligten Parteien vorgestellt hatten.