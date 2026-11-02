Leroy Sane unter Druck bei Galatasaray: Trainer Buruk und Fan-Drohungen

Leroy Sane steht bei Galatasaray Istanbul aufgrund torloser Leistungen und eines Skandals mit einem TV-Mitarbeiter unter massivem Druck. Trainer Okan Buruk und die Fans verlieren die Geduld.

Leroy Sané befindet sich in einer hochproblematischen Phase seiner Zeit bei Galatasaray Istanbul. Die anfängliche Euphorie über den Transfer des deutschen Offensivspielers ist einer kritischen Atmosphäre gewichen, die sich sowohl in der medialen Berichterstattung als auch auf den Tribünen des Şükrü Saracoğlu-Stadions widerspiegelt. Nach wochenlangen torlosen Auftritten kippt die Stimmung im türkischen Verein deutlich.

Medienkonflikt nach Sieg gegen Konyaspor

Ein konkreter Auslöser für die aktuelle Eskalation war das Verhalten von Sané nach dem Ligaspiel gegen Konyaspor. Obwohl Galatasaray das Match klar mit 4:0 gewann und sich die Teamkollegen in der Schlussphase feierten, verhielt sich der 30-Jährige distanziert und aggressiv. Der deutsche Nationalspieler wurde in der 61. Spielminute eingewechselt, als alle Tore bereits gefallen waren. In dieser Situation geriet er an einen TV-Mitarbeiter und äußerte die Worte "Verpiss dich mit der Kamera", was auf breites Unverständnis stieß.

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Der Vorfall traf genau den Nerv einer fanatischen Basis, die keine Rücksicht auf die persönlichen Verärgerungen von Stars akzeptiert. Sané ist der öffentliche Medienschelte und den lauten Pfiffen auf den Rängen bereits seit seiner Zeit beim FC Bayern in der Champions League vertraut. Doch während dort sportliche Schwankungen die Kritik trieben, wird ihm in Istanbul nun zusätzlich ein schlechtes Benehmen vorgeworfen, das seine Integration im Team behindert.

Statistische Talfahrt und Trainingsausschlüsse

Hinter der medialen Debatte verbirgt sich eine ernüchternde sportliche Realität. Sané bestritt in der laufenden Saison insgesamt 13 Pflichtspieleinsätze für den Tabellenführer der Süper Lig. Dabei blieb er sowohl als Startelfspieler als auch als Joker torlos und konnte sich auch als Torvorlage nicht profilieren. Diese statistische Dürre hat direkte Konsequenzen für seine nationale Karriere. Für die Länderspiele im September und Oktober wurde er vom DFB-Nationalteam nicht nominiert, was seine Formkurve weiter infrage stellt.

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Auch in der Champions League bleibt die Bilanz verhalten. Während andere Stars wie Ilkay Gündoğan ähnliche Schwierigkeiten in der Türkei erleben, steht Sané allein mit seiner offensiven Wirkungslosigkeit da. Die türkischen Medien deuten an, dass die Geduld der Vereinsführung und des Trainerstabs am Ende ist. Gerüchte um eine Trennung im Winterkreis werden in der lokalen Presse bereits laut diskutiert.

Konträre Positionen von Trainer und Management

Innerhalb von Galatasaray Istanbul zeichnen sich widersprüchliche Signale ab. Trainer Okan Buruk, der Sané einst als großen Fürsprecher bezeichnete, zeigt sich in der Öffentlichkeit zurückhaltend. Die Vermutung liegt nahe, dass die Zusammenarbeit auf Eis liegt, falls die Offensive nicht bald durch Tore aufwacht. Dem gegenüber tritt Galatasaray-Entwicklungsdirektor Fatih Demireli, der in einem Interview mit dem "kicker" klar Stellung bezieht. Er müsse "mal eine Lanze für Leroy" brechen und betonte seine positive Erfahrung mit dem deutschen Profi.

Demireli lobte Sané als großartigen Menschen, den er in den letzten knapp anderthalb Jahren kennengelernt habe. Diese humanitäre Bewertung sticht jedoch im leidenschaftlichen Istanbuler Umfeld heraus, wo primär sportliche Ergebnisse zählen. Solange die Tore ausbleiben, hat die persönliche Sympathie vor den Toren des Stadions wenig Gewicht. Die Unterstützung durch das Management reicht offenbar nicht aus, um den Druck von außen zu neutralisieren.

Zukunftsperspektive und sportliche Konsequenzen

Die Situation für Leroy Sané hat sich zugespitzt. Die Kombination aus mangelnder Torbeteiligung, dem negativen Zwischenfall mit der Presse und der Nichtberücksichtigung in der Nationalmannschaft hat seine Position bei Galatasaray Istanbul fragil gemacht. Verein und Trainer stehen vor der Entscheidung, ob eine weitere Förderung des 80-maligen deutschen Nationalspielers im Sinne des Vereinsinteresses ist. Sollte sich in den kommenden Spielen keine Trendwende einstellen, droht eine vorzeitige Trennung noch vor dem Winter.

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Für die Fans und die Medien in Istanbul ist die Enttäuschung groß. Der Transfer wurde als großer Erfolg verkauft, doch die Performance rechtfertigt die hohen Erwartungen nicht. Sané muss nun beweisen, dass er nicht nur als Person, sondern als Spieler wieder zu den hohen Anforderungen in der Süper Lig und der Champions League passt. Bis dahin bleibt die Wartezeit auf eine klare Zukunftsvision für den Stürmer spannungsgeladen und unsicher.