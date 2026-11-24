Kritik an Leroy Sane schaukelt sich hoch: Nach schwacher Leistung für Galatasaray fordern Ikonen wie Ümit Karan die Bank. Ein Transfer im Januar 2027 gilt nun als wahrscheinlich.

Die öffentliche Kritik an Leroy Sane, dem früheren Star vom FC Bayern München, hat in der Türkei dramatisch an Schärfe gewonnen. Der 30-jährige Flügelstürmer steht zunehmend im Fokus der medialen Berichterstattung, da er in der aktuellen Spielzeit bisher bei 16 Einsätzen keinerlei Torbeteiligung erzielt hat. Diese statistische Leere führt dazu, dass die Erwartungen an den Ex-Nationalspieler in Istanbul nicht nur gesunken, sondern oft in offene Ablehnung umgeschlagen sind.

Medialer Sündenbock nach Sieg gegen Samsunspor

Die Situation spitzte sich unmittelbar nach dem 2:1-Heimsieg der Süper Lig gegen Samsunspor zu. Obwohl Galatasaray das Spiel gewann, blieb Leroy Sane erneut im Mittelpunkt der Negativberichterstattung. Seine Einwechslung erfolgte erst in der 66. Minute, da Trainer Okan Buruk ihn zunächst als Joker reserviert hatte. In den verbleibenden Spielminuten fiel der deutsche Profifußballer vor allem durch eine hohe Anzahl von Ballverlusten auf, was die Frustration in der Fangemeinde und bei den Experten weiter anhob.

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Ümit Karan fordert Platz auf der Ersatzbank

Galatasaray-Ikone Ümit Karan ließ keinen Zweifel an seiner Meinung zur aktuellen Taktik bezüglich des deutschen Stürmers. Karan kritisierte die Spielweise von Leroy Sane in scharfen Worten und betonte, dass dieser auf der Bank deutlich nützlicher wäre. Der Grund für diese Aussage liegt in der defensive Schwäche des Spielers: Auf der Bank könne Leroy Sane den Ball zumindest nicht verlieren und müsse nicht ständig Gegenspielern hinterherlaufen, was seine aktuelle Form im Feld widerlegt.

Diese zynische, aber treffende Analyse von Karan unterstreicht das zentrale Problem des Klubs. Während die Offensive von Galatasaray mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte, konnte der erfahrene Routinier nicht die erhoffte Stabilität oder Produktivität liefern. Seine Zeit auf dem Platz wurde somit nicht als Beitrag zum Sieg, sondern als potenzielle Gefahr für die Ballhaltung gewertet.

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Coach Okan Buruk äußert große Zweifel

Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf die Medienlandschaft, sondern dringt direkt bis in das Trainerstudio von Galatasaray vor. Laut Berichten aus der türkischen Presse hegt Coach Okan Buruk zunehmend große Zweifel an der Zukunft von Leroy Sane. Dies ist ein erhebliches Signal, da der Trainer maßgeblichen Einfluss auf die Aufstellungen und die weitere Entwicklung der Spieler hat. Die Tatsache, dass Buruk den früheren FC Bayern Star nicht durchgehend einsetzt, spiegelt diese Unsicherheit wider.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Stimmung im Klub interior nicht mehr die alte Zuversicht ausstrahlt. Die Kombination aus fehlenden Toren, Ballverlusten und der offenen Kritik durch Vereinslegenden wie Ümit Karan führt zu einem Vertrauensverlust, der in keinem Verhältnis zu dem Gehalt und dem Ruhm steht, den Sane noch vor seiner Wechsel in die Türkei genoss.

Transferpläne für Januar 2027 stehen im Raum

Trotz eines Vertrags, der dem 30-Jährigen am Bosporus offiziell noch bis zum Sommer 2028 garantiert ist, scheint Galatasaray bereits einen Weg nach vorn zu suchen. Medienberichten zufolge versucht der Klub aktiv, Leroy Sane bereits im Januar 2027 loszuwerden. Diese zeitliche Vorgabe ist relativ kurzfristig und deutet auf eine schnelle Lösung der aktuellen Krise hin, falls sich die Leistungen nicht unmittelbar verbessern.

Für den Fall eines Ausscheidens von Leroy Sane hat Galatasaray bereits eine konkrete Alternative im Blick. Noa Lang von der SSC Neapel steht erneut im Fokus des türkischen Topklubs. Noa Lang hat Galatasaray bereits im Frühjahr 2026 auf Leihbasis besucht und könnte somit die nötige Familiarität mit der Stadt und den Ansprüchen mitbringen. Die Idee, ihn als Ersatz für den defizitären deutschen Star zu verpflichten, zeigt, dass die Führungsebene handlungsbereit ist und keine Scheu vor einem frühzeitigen Schnitt hat.