Leroy Sané leidet an einer schweren Torflaute und einem medialen Skandal bei Galatasaray Istanbul. Trainer Okan Buruk könnte ihn im Winter ablösen, während Fatih Demireli den Spieler verteidigt.

Die Phase bei Galatasaray Istanbul verläuft für Leroy Sané bislang alles andere als erfolgreich. Der 30-jährige Offensivspieler befindet sich in einer zunehmend schwierigen Situation, die sich von sportlicher Enttäuschung zu öffentlichem Unmut entwickelt hat. Statt der erwarteten torreichen Leistungen zeichnet er sich derzeit durch negative Schlagzeilen aus, die seine Position im Kader weiter erschüttern.

Torflaute und mediale Kritik verschärfen die Lage

Leroy Sané ist der harschen Kritik der türkischen Medien bereits vertraut, doch die Stimmung in Istanbul kippt rapide. Nach wochenlangen torglosen Auftritten wächst der Frust unter den Anhängern des Meister Teams deutlich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler steht nicht mehr für technische Brillanz, sondern für ein auffällig schlechtes Benehmen im Fokus der Öffentlichkeit.

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Ein eklatanter Vorfall nach dem Ligaspiel gegen Konyaspor hat die Lage zusätzlich verschärft. Als der 80-malige Nationalspieler einen Fernsehtechniker anschrte und diesen aufforderte, mit der Kamera zu verschwinden, sorgte dies für erheblichen Unmut. Der Streit entstand jedoch nicht aufgrund eines negativen Resultats oder eines Unentschiedens.

Im Gegenteil: Die Teamkollegen von Galatasaray Istanbul feierten einen klaren 4:0-Sieg. Während sich die Mitspieler nach dem deutlichen Erfolg umarmten, blieb Leroy Sané dieser庆祝szene fern. Der Deutsche wirkte isoliert und emotional abwesend, obwohl das Ergebnis alles andere als schlecht war.

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Statistische Nullnummer und drohender Trainerwechsel

Die statistische Bilanz von Leroy Sané in der laufenden Süper Lig Saison ist ernüchternd. In insgesamt 13 Pflichtspieleinsätzen für den Tabellenführer der Liga blieb er ohne Torerfolg. Weder in der Startelf noch als Einwechselspieler konnte der Stürmer entscheidende Akzente setzen. Auch Vorlagen konnte er noch nicht beisteuern.

Die Geduld von Trainer Okan Buruk scheint nun am Ende zu sein. Der türkische Techniker, der den Deutschen einst noch stark befürwortete, zeigt sich zunehmend unzufrieden. In den Medien wird bereits offen über eine Trennung im Winter spekuliert, was auf eine drohende Entlassung oder einen Verkauf hindeutet.

Fußballerische Isolation und fehlende Nominierung

Die sportliche Isolation von Leroy Sané zeigt sich auch in der Nationalmannschaft. Eine Nominierung für die Länderspiele im September und Oktober fand nicht statt, was die aktuelle Formkrise unterstreicht. Die Aussichten auf eine Rückkehr in den deutschen Kader erscheinen momentan spärlich.

Doch nicht nur er leidet unter den hohen Erwartungen in Istanbul. Auch sein ehemaliger DFB-Mitspieler Ilkay Gündogan verzeichnet in der Türkei keine planmäßigen Erfolge. Die deutsche Offensive scheint im Osmanischen Reich generell mit Anpassungsproblemen und mangelnder Integration zu kämpfen.

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Positionierung des Vereins und interne Verteidigung

Entgegen der öffentlichen Kritik nimmt die Vereinsführung eine andere Position ein. Galatasaray Entwicklungsdirektor Fatih Demireli betonte im Interview mit dem kicker seine Zuversicht. Er sei überzeugt, dass Leroy Sané für die Mannschaft zukünftig noch sehr wichtig sein werde.

Demireli brach主动 eine Lanze für den deutschen Star. Er beschreibt seinen Mitspieler als großartigen Menschen, den er in den letzten knapp anderthalb Jahren kennengelernt habe. Diese persönliche Wertschätzung steht jedoch im Kontrast zur faktischen Leistung auf dem Platz.

Ausblick: Fehlende Tore als entscheidender Faktor

Trotz der lobenden Worte der Funktionäre bleibt die Realität hart. Solange die Tore ausbleiben, haben persönliche Sympathien in dem leidenschaftlichen Istanbuler Umfeld kaum Gewicht. Die Fanbase erwartet Ergebnisse, nicht nur menschliche Qualitäten.

Der Druck auf Leroy Sané wird weiter steigen. Die Kombination aus torloser Serie, dem öffentlichen Skandal und der drohenden Wintertransferpause macht seine Zukunft bei Galatasaray ungewiss. Ohne eine Wende in der nächsten Zeit riskiert der Offensivspieler seinen Platz im Verein dauerhaft zu verlieren.