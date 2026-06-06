Leroy Sane vor der WM: Chance und letzte Warnung zugleich

Nach dem Sieg gegen die USA im letzten Testspiel vor der WM muss Leroy Sane seine Leistung konsistent steigern. Der Ausfall von Lennart Karl öffnet ihm die Tür, doch sein Spiel offenbart noch große Defizite. Eine Analyse der Situation und der Erwartungen an den Routinier.

Leroy Sane sicherte dem deutschen Team den Sieg in der WM-Generalprobe gegen die USA, dennoch zeigt sein Spiel noch deutliche Schwächen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lennart Karl muss der Routinier nun Verantwortung übernehmen und konstant Leistung zeigen.

Im Testspiel in Chicago erzielte Sane den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand, ein schöner Flachschuss in der 57. Minute. Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich positiv über den Leistungsträger, möglicherweise auch um den 30-Jährigen zu schützen. Doch bei genauerer Betrachtung blieb der frühere Bayern-Profi oft in Dribblings hängen und zeigte eine schwache Passquote.

Seine Nominierung für die WM-Endrunde war ohnehin überraschend, da Nagelsmann nach Sanes Wechsel zu Galatasaray Istanbul öffentlich Zweifel am Niveau der türkischen Süper Lig geäußert hatte. Durch Karls Verletzung rückte Sane wieder in den Fokus und erhält eine möglicherweise letzte Chance auf der Weltbühne. Muss er diese nutzen, um seine Länderspielkarriere nicht als unglückliche Episode in der DFB-Geschichte enden zu lassen.

In den kommenden Wochen in den USA wird sich zeigen, ob Sane zum verlässlichen Unterschiedsspieler heranreift und die Erwartungen des Bundestrainers erfüllen kann





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