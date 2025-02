Leroy Sanés Ohrstecker: Regelbruch beim Bayern-Sieg

Leroy Sané traf nach seiner Einwechslung zum 2:0 für den FC Bayern München. Doch der Profi fiel nicht nur mit seinem Tor auf, sondern auch mit seinen Ohrsteckern, die laut Fifa-Statuten verboten sind.

Leroy Sané traf nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung gegen Bremen. Der Bayern-Star fiel aber noch mit einer ganz anderen Sache auf. Souveräner 3:0-Sieg gegen Werder Bremen, Verfolger Bayer Leverkusen bleibt weiter auf Distanz. Für den FC Bayern war es ein gelungener Freitagabend (7. Februar 2025) am 21. Spieltag der Bundesliga . Aber auch für einen Bayern-Profi war es ein erfolgreicher Abend – obwohl er über 80 Minuten nur auf der Bank saß.

Ein Einsatz von Leroy Sané (29) galt vor der Partie lange als fraglich, am Spieltag stand dann fest, dass sich der deutsche Nationalspieler (67 Länderspiele) immerhin eine Option von der Bank sein kann. Beim Stand von 1:0 kam Sané in der 81. Minute aufs Feld – und netzte wenige Sekunden später nach Flanke von Kornad Laimer (27) schon zum 2:0 ein! Aber der 29-Jährige fiel nicht nur mit seinem Blitz-Jokertor nach Einwechslung auf, auch seine Ohren zogen am Freitag die Blicke auf sich. Ja, richtig gelesen, die Ohren. Denn Sané trug oben an seinen Ohren auf jeder Seite jeweils einen Ohrstecker. Gut möglich, dass sich der gebürtige Essener dort neue Löcher für ein sogenanntes Helix hat stechen lassen und die eher unauffälligen Ohrstecker ein Zusammenwachsen verhindern sollen. Oben an Sanés rechtem Ohr zu erkennen: ein Ohrstecker. (Foto: 7. Februar 2025) Aber Sané trug die Platzhalter nicht nur vor und nach dem Spiel, sondern auch während er rund zehn Minuten auf dem Platz stand, wie auf Bildern zu sehen ist. Dabei ist das laut Statuten der Fifa gar nicht erlaubt. Dort steht unter anderem geschrieben: „Das Tragen von Schmuck (Halsketten, Ringe, Armbänder, Ohrringe, Leder und Gummibänder usw.) ist strikt verboten. Sämtliche Schmuckstücke sind zu entfernen. Das Abdecken von Schmuck mit Klebeband ist untersagt.“ Die Ohrstecker dürften definitiv darunter fallen. Wird gegen die Spielwertung jetzt sogar Einspruch eingelegt? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Verwunderlich bleibt es aber trotzdem, warum es Sané mit den Ohrsteckern auf den Platz geschafft hat. Bei Einwechslungen sollten die Spieler eigentlich zuvor vom vierten Offiziellen auf eben solche Vorfälle kontrolliert werden. Es ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ein Bayern-Profi mit solch einer Aktion auffällt. Während der Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain Ende November 2024 sollte Michael Olise (23) eingewechselt werden. Der Franzose hatte allerdings keine Schienbeinschoner an, wurde vom vierten Offiziellen deshalb nicht auf den Platz gelassen. Schnell organisierte ein Bayern-Mitarbeiter ein Paar Mini-Schoner, Olise durfte eingewechselt werden. Kurz darauf nahm Olise die Schoner aber schon wieder aus seinen Stutzen und schmiss sie zur Bayern-Bank. Ein Nachspiel hatte diese Szene nicht





