Les Bleus treffen auf Senegal, Titelverteidiger Argentinien startet in die WM

Die erste WM-Tagespartie beginnt heute Abend mit dem Duell zwischen Frankreich und Senegal. Beide Teams treffen auf die Gruppe I. Nach dem Spiel um 0 Uhr treffen Irak und Norwegen aufeinander. Beide Teams stehen unter demselben Stern. Nach der WM-Qualifikation will das Team um Superstar Erling Haaland in Nordamerika für Furore sorgen. Gruppe J startet ab 3 Uhr ins Turnier. Titelverteidiger Argentinien startet gegen Algerien. Österreich trifft auf Jordanien. Ralf Rangnick hat mit seinen Jungs Großes vor.

Nach Spanien am Vortag bittet heute Frankreich zum ersten Tanz bei der! Les Bleus treffen beim ersten Spiel in der Gruppe I auf Senegal . Kann die Équipe Tricolore gleich ein Ausrufezeichen setzen oder hält Senegal gut dagegen?

Direkt im Anschluss duellieren sich die beiden anderen Gruppenteilnehmer. Um 0 Uhr trifft Irak auf Norwegen, das von so vielen als Geheimfavoriten genannt wurde. Dafür sollte aber gegen den Außenseiter ein souveräner Sieg her. Nach der ungeschlagenen WM-Qualifikation will das Team rund um Superstar Erling Haaland auch in Nordamerika für Furore sorgen.

Das nächste Highlight wartet ab 3 Uhr – Gruppe J startet in die WM. Vorhang auf für den Titelverteidiger Argentinien rund um Lionel Messi. Die Albiceleste will gegen Algerien gleich den Auftaktsieg, um in der komplizierten Gruppe einen guten Start hinzulegen. Denn zum Frühstück um 6 Uhr starten auch die Konkurrenten aus dieser Gruppe ins Turnier.

Dabei trifft Österreich auf Jordanien. Ralf Rangnick hat dabei mit seinen Jungs Großes vor. Gegen Jordanien muss ein Erfolg her, die weiteren Partien gegen Argentinien und Algerien sind dort schwieriger einzuschätzen. Doch jedes Spiel muss gespielt werden – in der heutigen Nacht sind es gleich vier Partien.

Der nächste WM-Tag kann beginnen! Wer alle 104 Spiele der WM live im TV sehen will, ist beim(Anzeige) an der richtigen Adresse. Am heutigen Abend brauchen Sie den Sender auch. Denn: Die ersten beiden Partien des Tages zwischen Frankreich und Senegal sowie Irak gegen Norwegen gibt es nur dort exklusiv zu sehen.

Erst ab 3 Uhr ist die WM zurück im Free-TV. Erst übernimmt die ARD das erste Spiel des Titelverteidigers, danach zeigt das ZDF den ersten Auftritt von Österreich





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