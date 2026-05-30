Let's Dance 2026: Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke gewinnen die 19. Staffel

Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke sichern sich den Sieg bei Let's Dance 2026. Die 19. Staffel endet mit einem emotionalen Finale am 29. Mai. Erfahren Sie mehr über die Kandidaten, die Jury und das Voting-System.

Die 19. Staffel von Let's Dance bei RTL ist Geschichte und endete mit einem emotionalen Höhepunkt. Bibi Heinicke , die bereits als stärkste Frau der Staffel galt, krönte ihre beeindruckende Tanzreise mit dem Sieg.

Gemeinsam mit ihrem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke, der zum ersten Mal im Finale stand und direkt den Pokal holte, bewies sie, wie viel Disziplin und Herz in ihr stecken. Das Finale fand am Freitag, den 29. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+ statt und war der Abschluss einer Saison voller Höhen und Tiefen.

Bereits in der Kennenlernshow sorgte ein Kandidat für Aufsehen: Joel ersang sich mit seiner Performance ein Direktticket für die erste reguläre Show am 6. März, was bedeutete, dass er nicht ums Weiterkommen bangen musste. Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, bewertete die Tänze mit Punkten von 1 bis 10. Llambi ist seit der ersten Staffel 2006 dabei, Mabuse seit der vierten Staffel 2011 und Gonzalez seit der sechsten Staffel 2013.

Das Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führte erneut durch die Show. Swarovski, die 2016 selbst als Kandidatin gewann, trat 2018 die Nachfolge von Sylvie Meis an. Hartwich ist seit der dritten Staffel 2010 dabei. Die Saison war geprägt von Überraschungen und Emotionen.

Vanessa Borck und Victoria Sauerland mussten die Show früh verlassen und äußerten sich kurz nach der Entscheidung offen über ihre Gefühle und die intensive Zeit. Auch hinter den Kulissen gab es Veränderungen: Die Profitänzer Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke trennten sich im Sommer 2024 nach neun gemeinsamen Jahren, bleiben aber freundschaftlich verbunden. Die erfolgreichste Profitänzerin der Showgeschichte bleibt weiterhin ungeschlagen: Sie hat insgesamt sieben Siege, darunter drei in Ablegern.

Das Voting-System bei Let's Dance kombiniert Jury- und Zuschauerpunkte: Die Jury vergibt bis zu 30 Punkte pro Tanz, die Zuschauer stimmen per Telefon oder SMS ab. Bei Punktgleichstand entscheiden die Zuschauerstimmen. Die Staffel umfasste elf Shows, die jeweils freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurden, mit dem Finale als Höhepunkt. Für Fans gab es exklusive Inhalte im Let's Dance Insider mit Backstage-Einblicken und Interviews.

Die 19. Staffel von Let's Dance war ein voller Erfolg und bewies einmal mehr, dass die Show zu den beliebtesten Unterhaltungsformaten im deutschen Fernsehen gehört





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