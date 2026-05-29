'Let's Dance' 2026: Das große Finale steht bevor!

Die besten Tanzpaare der 19. Staffel kämpfen um den Titel 'Dancing Star'. Wer wird Nachfolger von Vorjahressieger Diego Pooth?

Das große Finale von 'Let's Dance' 2026 steht bevor! Nach emocionanten Auftritten, überraschenden Juryentscheidungen und spannenden Entscheidungen kämpfen die besten Tanzpaare der 19. Staffel um den Titel ' Dancing Star '.

Wer wird Nachfolger von Vorjahressieger Diego Pooth? Die Finalisten geben noch einmal alles und beweisen, was sie tänzerisch können. Die drei Finalpaare zeigen jeweils drei Tänze: einen Jurytanz, ihren Lieblingstanz und einen Freestyle. Der Titel ist zum Greifen nah und die Erwartungen sind hoch.

Werden Joel Mattli und Malika Dzumaev mit ihrem Final Freestyle zum Thema 'Spiderman' oder Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov mit ihrem Elvis-Tanz den Titel holen? Werfen Sie einen Blick auf die Bilderstrecke, um zu sehen, welche Promis bereits den Titel gewonnen haben. Die 'Let's Dance'-Tour 2026 startet im November und führt durch mehrere Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wer die Tanzprofis und Promis live auf der Bühne sehen möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern





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