Let's Dance 2026: Die Kandidaten und die Profis

Der beliebte Tanzwettbewerb "Let's Dance" kehrt 2026 auf RTL zurück. Die Kandidaten werden von den Profis unterrichtet und müssen ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Jury besteht aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, die seit vielen Jahren Teil der Show sind.

Seit 2026 wird bei RTL wieder der beliebte Tanzwettbewerb " Let's Dance " ausgetragen. Die Kandidaten werden von den Profis unterrichtet und müssen ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die Jury besteht aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, die seit vielen Jahren Teil der Show sind. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski sind ebenfalls wieder dabei. Die Punktevergabe erfolgt durch die Jury und die Zuschauer, die per Telefon- oder SMS-Voting abstimmen können. Das Paar mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen.

Im Falle eines Punktegleichstands wird das Paar mit den höheren Zuschauerstimmen eine Runde weiter. Die Show wird am Freitagabend um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt. Die Finale finden am Freitag, 29. Mai 2026, statt.

Die Kandidaten müssen sich für die Show anmelden und können sich auch für den Newsletter anmelden, um über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben





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