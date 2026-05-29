Let's Dance 2026 Finale: Heute wird die Tanzkrone vergeben

Heute Abend findet das große Finale der 19. Staffel von Let's Dance statt. Drei Paare kämpfen um den Sieg mit Jurytanz, Lieblingstanz und Freestyle. Alle ausgeschiedenen Paare kehren zurück. Die Show läuft live auf RTL und RTL+.

Heute Abend steht das große Finale der 19. Staffel von Let's Dance auf dem Programm. Die drei verbleibenden Tanzpaare kämpfen um den Sieg und die begehrte RTL -Tanzkrone.

In der letzten Live-Show zeigen die Promis und ihre Profitänzer noch einmal ihr Können in drei verschiedenen Tänzen: einem Jurytanz, einem Lieblingstanz und dem spektakulären Freestyle. Die Zuschauer dürfen sich auf emotionale Momente und atemberaubende Choreografien freuen. Die Finalisten haben sich in den vergangenen Wochen durch zwölf Live-Shows gekämpft. Nach der Kennenlernshow starteten die regulären Sendungen, die jede Woche für Spannung sorgten.

Nun stehen die letzten drei Paare fest: Sie müssen heute Abend zeigen, was sie gelernt haben. Die Jury wird ihre Leistungen bewerten, aber auch die Zuschauerstimmen entscheiden über den Ausgang. Es ist ein Wettkampf auf höchstem Niveau. Im Finale werden nicht nur die Finaltänze präsentiert, sondern auch alle ausgeschiedenen Paare der Staffel kehren für einen kurzen Auftritt zurück.

Das sorgt für nostalgische Augenblicke und zeigt die Entwicklung der Kandidaten. Die Show beginnt um 20:15 Uhr auf RTL und ist auch im Livestream bei RTL+ verfügbar. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie später nur noch mit einem Abo nachholen. Nach dem Finale gibt es vermutlich noch ein Weihnachtsspecial und eine Profi-Challenge im Laufe des Jahres.

Die Themen der diesjährigen Finalshow sind besonders aufregend: Ein Paar tanzt zu Elvis-Songs wie Blue Suede Shoes und Can't Help Falling in Love, ein anderes interpretiert das Thema Puppenspieler mit Musik aus Master of Puppets und Hanging Tree. Die Kreativität kennt keine Grenzen. Die Zuschauer können sich auf ein buntes Programm freuen, das von emotionalen Balladen bis zu energiegeladenen Performances reicht. Das Finale verspricht, eines der denkwürdigsten in der Geschichte der Show zu werden.

Auch wenn die Staffel nun zu Ende geht, müssen Fans nicht auf Tanzunterhaltung verzichten. RTL plant bereits weitere Specials und Events für das Jahr 2026. Die Vorfreude auf die nächste Staffel ist bereits jetzt groß. Doch heute Abend steht erst einmal der Sieger fest.

Wer wird die Trophäe mit nach Hause nehmen? Die Spannung steigt mit jeder Minute. Verpassen Sie nicht die letzte Show dieser Staffel und erleben Sie packende Tänze, emotionale Geschichten und eine unvergessliche Atmosphäre. Die drei Finalpaare haben in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu den Besten gehören.

Jetzt müssen sie alles geben, um die Jury und das Publikum zu überzeugen. Der Freestyle ist oft der Höhepunkt des Abends, denn hier können die Tänzer ihre ganze Kreativität ausleben. Ob moderne Choreografien oder klassische Elemente - die Finalisten werden alles zeigen, was sie können. Die Zuschauer stimmen live ab, und der Sieger wird am Ende der Show gekürt.

Es wird ein emotionaler Abend voller Glanz und Gloria. Die Show wird von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderiert. Sie führen durch den Abend und sorgen für die nötige Unterhaltung zwischen den Tänzen. Die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, gibt ihre fachkundigen Kommentare und Bewertungen ab.

Die Spannung ist greifbar, und jeder Tanz kann den Ausschlag geben. Die letzte Staffel von Let's Dance 2026 wird sicherlich in die Geschichte eingehen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Let's Dance Finale RTL Tanzshow Fernsehen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einfach nicht meine Sendung: Let's Dance-Star Sonya Kraus verletzt sich vor FinaleSonya Kraus, die erste Kandidatin, die Let's Dance verlassen musste, tritt beim Finale noch einmal auf. Vor der Show verletzte sie sich jedoch mit einem Hexenschuss, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt.

Read more »

Let's Dance Finale: Llambi erwartet spannendes DuellAm Freitag steigt das Finale von 'Let's Dance'. Joachim Llambi hat seine Erwartungen verraten. Anna-Carina Woitschack, Milano und Joel Mattli tanzen um den Titel 'Dancing Star 2026'.

Read more »

Let’s Dance 2026: Marta Arndt tanzt im Finale – Alter, Größe und Co.Er will auf der Tanzfläche über sich hinauswachsen. LetsDance

Read more »

Let’s Dance 2026: Joel Mattli tanzt im Finale – Tanzpartnerin, Alter, Größe und Co.Er ist in Topform – das steht außer Frage. Doch hilft ihm das auf dem Tanzparkett? LetsDance

Read more »