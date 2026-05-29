Let's Dance 2026: Neue Staffel auf RTL mit spannenden Neuerungen

Die 19. Staffel von Let's Dance startet am 6. März 2026 auf RTL. Joel sichert sich ein Direktticket, Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke müssen früh gehen. Die Jury und Moderatoren bleiben bestehen.

Die Tanzshow " Let's Dance " kehrt 2026 mit einer neuen Staffel auf RTL zurück. Ab dem 6. März 2026 zeigen prominente Kandidaten an der Seite ihrer Profitänzer ihr Können auf dem Parkett.

Die Sendetermine sind freitags um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Das Finale findet am 29. Mai 2026 statt. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen: Joel, ein Kandidat der ersten Show, hat sich durch einen beeindruckenden Auftritt ein Direktticket für die erste reguläre Show am 6.

März gesichert, was bedeutet, dass er in dieser Woche nicht ums Weiterkommen bangen muss. Bereits nach der ersten Show mussten Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke die Show verlassen. Die beiden äußerten sich kurz nach der Entscheidung zu ihrem frühen Aus und sprachen offen über ihre Gefühle und die intensive Zeit in der Show. Die Jury bleibt auch in der 19.

Staffel besetzt: Joachim Llambi ist seit der ersten Staffel 2006 dabei, Motsi Mabuse seit 2011 und Jorge Gonzalez seit 2013. Das Moderationsduo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt ebenfalls wieder durch die Show. Victoria Swarovski, die 2016 selbst die Show gewann, moderiert seit 2018. Die Punktevergabe erfolgt wie gewohnt: Die Jury verteilt 1 bis 10 Punkte pro Tanz, maximal 30 Punkte.

Die Zuschauer können per Telefon- oder SMS-Voting abstimmen. Aus den Jury- und Zuschauerpunkten wird eine Rangfolge erstellt, wobei das Paar mit der niedrigsten Gesamtwertung die Show verlassen muss. Bei Gleichstand entscheiden die Zuschauerstimmen. In den letzten Jahren gab es viele emotionale Momente: Nach neun gemeinsamen Jahren trennten sich die Profitänzer Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke im Sommer 2024, bleiben aber freundschaftlich verbunden.

Christina Luft ist mit sieben Siegen die erfolgreichste Profitänzerin in der Geschichte der Show. Leider sind auch einige ehemalige Kandidaten verstorben: der Sänger und Kandidat von 2015 ging 2018 auf einer Kreuzfahrt über Bord und wurde 2021 für tot erklärt. Die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Kandidatin der ersten Staffel 2006, starb 2023. Der Musiker und Fernsehmoderator, Teilnehmer der dritten Staffel, starb 2016.

Die Vorfreude auf die neue Staffel ist groß, und die Zuschauer können sich auf spektakuläre Tänze und emotionale Geschichten freuen. Ab sofort können Fans den "Let's Dance"-Newsletter abonnieren, um exklusive Einblicke zu erhalten. Die Staffel verspricht wieder Spannung, Drama und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Bleiben Sie dran, um keine Folge zu verpassen





RTL_com / 🏆 101. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Let's Dance RTL Tanzshow 2026 Staffel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Let's Dance 2026: Die Kandidaten und die ProfisDer beliebte Tanzwettbewerb "Let's Dance" kehrt 2026 auf RTL zurück. Die Kandidaten werden von den Profis unterrichtet und müssen ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Jury besteht aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, die seit vielen Jahren Teil der Show sind.

Read more »

„Let’s Dance“ 2026: Er hat schon Tanz-Meisterschaften gewonnenJan Kittmann träumt seit Jahren von einer Teilnahme bei „Let’s Dance“, jetzt darf sich der Schauspieler beweisen. Als erster Promi will er die Show auf gar keinen Fall verlassen.

Read more »

„Let’s Dance” 2026: Die unvergesslichsten Momente der Staffel”Am 29. Mai endet die 19. Staffel von „Let’s Dance“, die erneut für zahlreiche emotionale Momente sorgte. Dazu zählten unter anderem eine berührende Tangostunde, ungewollt blutige Performances sowie ein überraschender Vater-Tochter-Auftritt.

Read more »

'Let‘s Dance' 2026: Sendetermine von Staffel 19„Let‘s Dance“ läuft 2026 mit der 19. Staffel im Abendprogramm von RTL . Mehr zu den Sendeterminen und weitere Informationen zur Show gibt es hier.

Read more »