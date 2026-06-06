Let's Dance: Anastasia und Vadim sind die Besten der Besten

In der großen Profi-Challenge von 'Let's Dance' überzeugten Anastasia Maruster (28) und Vadim Garbuzov (39) die Zuschauer mit ihrem sensationellen Tango. Die Jury war begeistert und plädierte dafür, den Tanz auf der Tour zu performen. Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (42) belegten Platz 2 mit ihrem Charleston.

Die ' Let's Dance '-Saison endete mit einer großartigen Profi-Challenge , bei der alle Tänzer noch einmal ihr Können unter Beweis stellten. Die Jury konnte zwar nicht werten, war aber begeistert von den Performances.

Das Publikum entschied schließlich, wer die Besten waren. Ein Highlight war der Tango von Anastasia Maruster (28) und Vadim Garbuzov (39), der von der Jury enthusiastisch gefeiert wurde. Llambi fand ihn 'sensationell' und 'richtig geil', González schwärmte von einer 'ikonischen' Darbietung und Mabuse war 'fasziniert'. Maruster und Garbuzov gewannen die Challenge.

Ein weiterer Höhepunkt war der Charleston von Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (42), der von der Jury als 'großes Kino' bezeichnet wurde. Die beiden tanzten als Piraten zum Thema 'Movies' und wurden Zweite. Den dritten Platz belegte der frisch gebackene 'Dancing Star' Evgeny Vinokurov (35) mit Patricija Ionel (31)





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