Katia und Catharina Convents statten die Let's Dance-Stars aus. Warum die männlichen Promis anfangs Probleme mit den speziellen Hemden haben.

Nicht nur Stars werden von Katia und Catharina Convents eingekleidet – auch Privatkunden können sich im Atelier der beiden ihr Traumkleid designen lassen. Freitagabend: In Millionen deutscher Wohnzimmer ertönt die Titelmelodie von „Let’s Dance“.

Ein Format, das seit fast zwei Jahrzehnten Fernsehgeschichte schreibt. In dem schon viele namhafte deutsche Promis übers Parkett geschwebt sind. Die 20. Staffel – und damit die Jubiläumsstaffel – plant RTL im Frühjahr 2027.

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Doch neben den Choreografien gibt es viele weitere Kunstwerke – nicht auf, sondern abseits des Parketts. Sie entstehen z. B. im Atelier von Katia Convents und ihrer Tochter Catharina. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen der Schneiderwerkstatt werfen, die die Stars der TV-Show einkleidet – und mit der Live-Tour von „Let’s Dance“ am 3.