"Let's Dance": Ecaterina Leonova sieht Finale nicht als hart, wie man denkt

Die Profi-Tänzerin gesprochen hat die "Let's Dance"-Profitänzerin offen über die Strapazen, die der Tanzwettbewerb mit sich bringt. Neben der körperlichen Belastung werden auch die Nerven und die Psyche der Profitänzer*innen beansprucht. Neben den harten Trainings kommt dem Zeitdruck hinzu.

Langsam, aber sicher steht bei "Let's Dance" das alles entscheidende Finale bevor. Doch laut Ekaterina Leonova ist das, anders als erwartet, nicht die härteste Show einer Staffel.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. In dem Finale müssen die verbliebenen Promis und Profis noch einmal alles geben.

Man sollte meinen, der Druck und das Schwierigkeitslevel wären daher in dieser Show am höchsten. Doch Ekaterina Leonova sieht das anders. Die Profi-Tänzerin sprach die "Let's Dance"-Profitänzerin offen über die Strapazen, die der Tanzwettbewerb mit sich bringt. Denn neben der körperlichen Belastung wird auch die Psyche der Profitänzer*innen ziemlich beansprucht.

Denn neben den harten Trainings kommt der Zeitdruck hinzu. Wie hart "Let's Dance" auch für die Profis ist, bekamen die Zuschauer*innen am Ende vom Show 8 zu sehen. Aber auch das Schwierigkeitslevel, welches von Show zu Show steigt, macht ihr als Profi zu schaffen. Der Grund dafür sei die Menge an Choreos, die die Profitänzer*innen und deren prominente Tanzpartner*innen vorbereiten müssen.

Denn sie tanzen nicht nur eine, sondern zwei Choreos. Darüber hinaus müsse sich auch ausgiebig auf dem "Impro Dance Even More Extreme" vorbereitet werden.

"Also ich glaube für mich ist Halbfinale schwieriger als Finale," so Leonova. "Weil da kommen zwei neue Tänze, komplett neu. Und es kommt noch \'Impro Dance Even More Extreme\'. Da muss man alles vorbereiten, weil ja klar, man sagt es ist Improv Dance, aber die Promis können nicht improvisieren.

Das heißt, muss man für jeden Tanz, sagen wir so ein Back-up haben, was wir genau in diesem Tanz tanzen. Das heißt zwei neue Tänze und dann noch zehn Back-up-Choreos. Und das ist hart. \" Dass selbst die zu den strengsten zählenden Profitänzerinnen unter diesen Voraussetzungen mal die Nerven verliert und den Tränen freien Lauf lässt, ist natürlich kein Wunder.

Umso höher ist den Promis und Profis anzurechnen, großartige Leistungen im Halbfinale und Finale zu vollbringen. Es gibt jedoch zahlreiche Fans, die sich über die harte Konkurrenz durch die erreichten Finalisten irren. Schon unter Halbfinale zum Finale stehen diese Streber*innen gegeneinander an und geben ihre größten Solos oder Duos für ihre Fans vor. Auch in den Finalen warten die Fans auf die heißesten Duos und die von allen Kontrahenten als am meisten gefeierte Solo oder Duo.

Neben dem Tanz ist es auch von großer Bedeutung, wie die Jury die Auftritte bewertet. Die harte Konkurrenz trägt dazu bei, dass die Jury es schwerer hat, die beste Entscheidung zu treffen





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