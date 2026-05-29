Let's Dance Finale 2026: Underdogs und Lovestory im Fokus

Am Freitag steigt das Finale der 19. Staffel von Let's Dance. Erstmals stehen zwei Profitänzer im Finale, die noch nie zuvor dabei waren: Marta Arndt und Evgeny Vinokurov. Auch das Paar Anna Zaytseva und Joel Mattli sorgt mit einer vermuteten Lovestory für Aufsehen.

Die 19. Staffel von Let's Dance geht am Freitag, den 29. Mai, mit einem packenden Finale zu Ende. Nach 13 intensiven Wochen voller Training, Emotionen und Live-Auftritten stehen die letzten drei Paare auf der Bühne.

Für die Kandidaten ist es der Moment der Wahrheit: Vor einem Millionenpublikum müssen sie in drei Tänzen die Jury und die Zuschauer überzeugen, um sich den Titel Dancing Star 2026 zu sichern. Doch in diesem Jahr gibt es eine besondere Wendung, die die Show nach fast zwei Jahrzehnten aufpeppt. Erstmals kämpfen zwei Profitänzer um den Sieg, die noch nie zuvor im Finale standen: Marta Arndt und Evgeny Vinokurov.

Arndt ist seit 2012 Teil der Show, Vinokurov seit 2019, aber bisher blieb ihnen der Einzug in die Endrunde verwehrt. 2026 wird damit zum Jahr der Underdogs. Statt der üblichen Gesichter wie Ekaterina Leonova oder Massimo Sinató bringt frischer Wind ins Format. Fans dürften sich über diesen Wechsel freuen, denn die beiden Profis haben sich ihren Platz im Finale durch harte Arbeit verdient.

Warum sie es bisher nicht ins Finale schafften, liegt nicht allein an der tänzerischen Leistung, sondern auch am Zusammenspiel mit ihren Promi-Partnern und dem Zuschauervoting. Nun haben sie die Chance, Geschichte zu schreiben. Doch auch eine Wiederholungstäterin ist im Finale dabei: Anna Zaytseva, die mit Joel Mattli antritt. In den letzten Wochen sorgte das Paar nicht nur durch ihr Tanzen für Gesprächsstoff, sondern auch durch Spekulationen über eine Beziehung abseits des Parketts.

RTL selbst befeuerte diese Lovestory, was dem Team Joelika eine riesige Community auf Social Media bescherte. Ob dies den Ausschlag für den Finaleinzug gab, bleibt offen, aber es zeigt: Let's Dance lebt von Emotionen und Geschichten. Am Freitagabend wird sich entscheiden, wer am Ende die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt





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