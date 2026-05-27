"Let's Dance" Finale: Anna-Carina Woitschack, Joel Mattli, Milano und mehr kämpfen um den Titel

Das große Finale von "Let's Dance" steht an und die verbliebenen Stars geben alles, um sich den Titel zu sichern. Welche Tänze stehen an und wann läuft die letzte Folge?

Die Final isten: Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35), Joel Mattli (32) mit Malika Dzumaev (35) und Milano (27) mit Marta Arndt (36) Nach Woche n voller Schweiß, Emotionen und spektakulären Tänze n ist es endlich so weit: Das große " Let's Dance "- Final e steht an und die verbliebenen Stars geben ein letztes Mal alles, um sich den Titel zu sichern.

Kennenlern-Show , wurden insgesamt 14 Promis ihren Tanzpartnern zugeteilt. Woche für Woche musste jeweils ein Paar die Show verlassen, bis es ins Finale schließlich drei besonders starke Duos geschafft haben: Damit ist das Finale in diesem Jahr besonders spannend: Zwei Männer und eine Frau kämpfen um den Titel bei "Let's Dance"





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