"Let's Dance" Finale: Tanzpokal 2026 wird am letzten Freitag ausgestrahlt

Das Finale des beliebten Tanz-Shows "Let's Dance" wird am kommenden Freitag ausgestrahlt. Drei Prominente kämpfen um den Titel "Dancing Star 2026". Die Jury richtete noch letzte Worte an die Finalisten und erwartet von ihnen eine herausragende Leistung und nicht nur Technik, sondern auch Emotionen spielen im Finale eine entscheidende Rolle. Das Finale am 29.Mei 2026 entscheidet wer den begehrten Titel mit nach Hause nehmen darf.

Am kommenden Freitag steigt das große Finale von " Let's Dance ". Drei Prominente n kämpfen um den Titel " Dancing Star 2026 ". Kurz vor der letzten Live-Show richtet die Jury noch einmal deutliche Worte an die Finalisten.

Und 2026 heißt es für die drei verbliebenen Kandidaten: noch einmal an die eigenen Grenzen gehen. Dafür bereitet Joachim Llambi und Motsi Mabuse die Finalisten bereits jetzt intensiv vor. Joachim Llambi (61), der im "Let's Dance"-Halbfinale die Fassung verloren hat , im Interview mit RTL. Denn dieser erfordert "sehr viele Grundschritte", so der Juror.

Danach müssen die Promis ihren Lieblingstanz präsentieren. Doch spätestens beim Freestyle geht es um alles. Die entscheidende Frage lautet: Wie wird dieser bei den Zuschauern und auch bei der Jury ankommen? Nicht nur Joachim Llambi, sondern auch Motsi Mabuse (45) macht deutlich: Die Promis müssen abliefern.

Die Jury fährt im Finale definitiv keinen Kuschelkurs, sondern erwartet von den Kandidaten eine herausragende Leistung. Doch nicht nur Technik, sondern auch Emotionen spielen im Finale von "Let's Dance" eine entscheidende Rolle. Schließlich geht es um den Titel "Dancing Star 2026"





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