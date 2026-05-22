"Let's Dance"-Halbfinale: Motsi Mabuse und Joachim Llambi streiten, Joel Mattli und Malika Dzumaev tanzen leidenschaftlich

Das "Let's Dance"-Halbfinale war heiß - in mehrfacher Hinsicht. Ein hitziger Streit zwischen Motsi Mabuse und Joachim Llambi, während Joel Mattli und Malika Dzumaev ihren feurigen Tango so authentisch performten, dass es zum Beinahe-Kuss kam. Ross Antony musste "Let's Dance" verlassen, weil er "überwältigt" war, nachdem er einen zweiten Tanz mit Victoria Swarovski brach. Llambi hob sogar die Zehner-Kelle, während Motsi und Jorge je neun Punkte sprangen.

Das " Let's Dance "- Halbfinale wurde heiß - in mehrfacher Hinsicht. Ein hitziger Streit brachte Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) in Wallung, während Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) ihren feurigen Tango so authentisch performten, dass es zum Beinahe-Kuss kam.

Das Aus gab es am Ende für Ross Antony (51): Er musste "Let's Dance" verlassen. Die Aufgaben waren hart: Die Promi-Kandidaten mussten nicht nur jeweils zwei Tänze präsentieren, auch der "Impro-Dance even more extreme" sollte aufs Parkett gebracht werden. Bei Joel Mattli und Malika Dzumaev sorgte ein Tango für einen wahren Gefühlsausbruch. Seit Wochen wirken die beiden sehr vertraut, immer wieder gibt es Gerüchte, es knistere gewaltig zwischen ihnen.

In den Proben schwärmte Malika noch von Joels Lächeln, jetzt sollten die beiden einen Streit vertanzen. Und der wurde feurig! Zur Choreo gehörte, dass Malika ihren Tanzpartner anschreit und als Lügner beschimpft, es flog sogar ein Blumenstrauß über die Bühne - bis die beiden sich am Ende in den Armen lagen und sich fast küssten. Zwar nur fast, Motsi grinste danach jedoch: "Weiter so.

Die Nacht ist noch jung!

". Jorge schwärmte: "Das war dramatisch, stark und voller Energie.

". Für den heißen Tanz gab es starke 27 Punkte. Nachdem Ross Antony (51) mit Mariia Maksina (28) einen Quickstep hinlegte, motzte Llambi: "Die Fußarbeit war überhaupt nicht gut". Sein Fazit: "Das war seit fünf Shows dein schwächster Tanz".

Als Jorge González (58) von Antonys Energie schwärmte, grätschte Llambi dazwischen und erklärte, man müsse die Wahrheit sagen, schließlich sei es sonst nicht fair. Jetzt wies Motsi Mabuse (45) Llambi zurecht und konterte streng: "Es ist nicht fair zu sagen, die Hälfte war aus dem Takt".

Schließlich sei das "nicht die Deutsche Meisterschaft". Von Motsi gab es jeweils acht Punkte, Llambi ließ sich immerhin zu sechs Punkten hinreißen. Nach dem zweiten Tanz brach Antony in den Armen von Victoria Swarovski (32) in Tränen aus und erklärte, er sei "überwältigt". Dabei gab es Grund zum Jubeln: Llambi hob diesmal sogar die Zehner-Kelle, während Motsi und Jorge je neun Punkte springen ließen.

Am Ende reichte es für den Sänger trotzdem nicht - nach dem Zuschauer-Voting musste er die Tanzschuhe vorerst an den Nagel hänge





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Let's Dance Halbfinale Streit Tanz Joel Mattli Malika Dzumaev Ross Antony Jorge González Victoria Swarovski Quickstep Impro-Dance Even More Extreme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

"Let's Dance"-Juror Jorge Gonz'alez: Kind wusste schon früh wer er warJorge Gonz'alez, ehemaliger Juror bei "Let's Dance", wuchs in Kuba auf und wusste schon früh, dass er sich vom weiblichen Geschlecht angezogen fühlte. Homosexualität war jedoch krigens beladen. Schon als Kind hielt er sich bedeckt, bis auf seine Oma. Als Teenager floh er ins Ausland, wo er seine Homosexualität offenleben und sich über seine Familie hinwegspannen konnte.

Read more »

Ehemalige „Let's Dance”-Kandidatin und RTL-Moderatorin hat über 50 Kilo abgenommenDie als selfiesandra bekannte Influencerin Sandra Safiulov hat eine enorme optische Verwandlung hingelegt. Ihre Teilnahme bei „Let's Dance” hat den Stein dafür ins Rollen gebracht.

Read more »

„Let's Dance”-Star Motsi Mabuse hat allen Grund zur FreudeMotsi Mabuse hat allen Grund zur Freude. Neben ihrer Tätigkeit als „Let's Dance”-Jurorin bei RTL, bekommt sie zwei weitere TV-Formate. Allerdings bei einem anderen Sender.

Read more »

„Let's Dance”-Streit: Motsi Mabuse und Joachim Llambi schnauzen sich anDass es bei der „Let's Dance”-Jury immer mal zu Unstimmigkeiten kommt, ist für die Fans nichts Ungewöhnliches. Im Halbfinale wurde es zwischen Motsi Mabuse und Joachim Llambi aber richtig laut.

Read more »