Let’s Dance Halbfinale: Wer hat noch eine Chance auf den Titel Dancing Star 2026?

Im elften Showabend der 19. Staffel kämpfen die verbliebenen Promi‑Paare um den Einzug ins Finale. Anna‑Carina Woitschack erzielt Höchstpunktzahl, während Joel Mattli und Ross Antony auf die Publikumsstimmen hoffen. Das Halbfinale entscheidet endgültig, wer den Traum vom Dancing Star noch lebt.

Kurz vor dem Finale der 19. Staffel von Let’s Dance steigt die Spannung auf ein neues Level. Im elften Showabend treten die verbliebenen zwölf Prominenzpaare in zwei Einzeltänzen gegeneinander an und müssen zudem die Herausforderung des Impro‑Dance meistern.

Dabei erhalten sie erst wenige Sekunden vorher den Song und die zu kombinierenden Tanzstile, sodass Improvisation und Schnelligkeit über das Weiterkommen entscheiden. Die Jury bewertet jeden Schritt streng, während das Publikum zu den entscheidenden Anrufstimmen aufgerufen wird. Besonders auffällig war in dieser Runde die herausragende Leistung von Anna‑Carina Woitschack, die mit 85 Punkten die Höchstwertung des Abends erreichte und damit ihre Chancen auf den Titel Dancing Star 2026 erheblich stärkte.

Ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov unterstützte sie mit synchronen Hebefiguren, die jedoch im Impro‑Dance nicht erlaubt waren, womit das Bewertungssystem noch komplexer wurde. Die beiden tanzten neben den etablierten Stars Joel Mattli und Ross Antony, die nach den Jurywertungen am unteren Tabellenende landeten und nun stark auf die Unterstützung der Zuschauer angewiesen sind, um den Sprung ins Finale zu schaffen. Die Show 11 brachte auch klare Abschlüsse für mehrere Paare, die bereits vor dem Halbfinale ausgeschieden waren.

So musste sich Simon Gosejohann gemeinsam mit Ekaterina Leonova bereits nach der dritten Show verabschieden, während Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke nach ihrer Rückkehr in Show sechs das Ausscheiden in Show fünf nicht mehr verhindern konnten. Esther Schweins und Massimo Sinató mussten aus verletzungsbedingten Gründen früher das Tanzparkett verlassen, und Nadja Benaissa zusammen mit Vadim Garbuzov schied nach Show acht aus.

Diese frühzeitigen Ausgänge haben das verbleibende Spielfeld auf die aktuell am meisten diskutierten Kandidaten reduziert, die bis zum Finale um den begehrten Titel kämpfen. Die Juroren haben in der Halbfinalrunde klare Präferenzen gezeigt, indem sie Paare mit technischen Fertigkeiten und kreativen Interpretationen bevorzugten, wohingegen reine Showeffekte weniger stark bewertet wurden.

Für die letzte Phase der Staffel, das große Finale, dürfen die Zuschauer einen wahren Tanzmarathon erwarten, in dem die drei besten Paare noch einmal ihr Können in Jurytanz, Lieblingstanz und einem spektakulären Freestyle präsentieren. Dieser Freestyle wird voraussichtlich die emotionalen Höhepunkte setzen und die endgültige Entscheidung darüber treffen, wer im Jahr 2026 den begehrten Titel Dancing Star tragen darf.

Während die Show im Free‑TV bei RTL ausgestrahlt wird, gibt es auch alternative Streaming‑Möglichkeiten für das Publikum, das die dramatischen Momente nicht verpassen möchte. Die kommenden Wochen versprechen nicht nur atemberaubende Choreografien, sondern auch intensive Diskussionen in den sozialen Medien, da jeder Fan seine Lieblingspaare lautstark unterstützt und versucht, die letzte Stimme zum Sieg zu lenken. Die Show hat damit erneut bewiesen, dass sie ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungslandschaft ist und Millionen von Zuschauern bis zur letzten Sekunde fesselt





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