"Let's Dance" News and Highlights for the 2026 Season

Get all the latest news and highlights for the upcoming 2026 season of the popular dance competition show "Let's Dance" on RTL. Stay updated on the latest news, including the announcement of the new season, the lineup of the contestants, and the schedule of the shows.

Seid dabei, wenn es auch 2026 bei RTL wieder heißt: "Let’s Dance". Die Kandidaten wollen mit den Profis zeigen, was sie tänzerisch auf dem Kasten haben!

Hier gibt’s alle Infos zur "Let’s Dance"-Staffel von 2026 auf einen Blick! Wer ist raus bei "Let’s Dance"? Dieses Tanzpaar musste nach Show 11 gehen. Wo kann ich mich für den "Let’s Dance"-Newsletter anmelden?

Übersicht aller Tänze der "Let’s Dance"-Finalisten. Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Csekeendeten die Reise auf dem Parkett bereits nach der ersten Show. Kurz nach der Entscheidung äußern sich die beiden erstmals zu ihrem frühen "Let’s Dance"-Aus und sprechen offen über ihre Gefühle sowie die intensive Zeit in der Show. Bibi Heinicke ist die erfolgreichste Profitänzerin bei "Let’s Dance".

Sie hat insgesamt sieben Siege (Staffeln plus Ableger) und liegt damit vor allen anderen Profis. Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Csekeendeten die Reise auf dem Parkett bereits nach der ersten Show. Kurz nach der Entscheidung äußern sich die beiden erstmals zu ihrem frühen "Let’s Dance"-Aus und sprechen offen über ihre Gefühle sowie die intensive Zeit in der Show. Wann läuft "Let’s Dance" bei RTL?

Alle Sendetermine auf einen Blick! Show 1: Freitag, 6. März 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Show 3: Freitag, 20.

März 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Show 5: Freitag, 10. April 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Show 7: Freitag, 24.

April 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Show 9: Freitag, 8. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Das Finale von "Let’s Dance"-Finale läuft am Freitag, 29.

Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Seit wann sind die Juroren Teil der "Let’s Dance"-Jury? Joachim Llambi ist seit der ersten Staffel (2006) von "Let’s Dance" Teil der Jury. Seine Urteile sind häufig gefürchtet.

In der Kennenlernshow wurde er wegen einer Corona-Infektion von Rúrik Gíslason vertreten. Unsere Profitänzerin Motsi Mabuse begeistert mit ihren emotionalen Bewertungen seit der vierten Staffel (2011). Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez ist seit 2013, also der sechsten Staffel mit in der Fachjury. Auch das beliebte Moderations-Duo aus Daniel Hartwich und Victoria Swarovski ist in der 19.

Staffel von "Let’s Dance" wieder am Start. Victoria Swarovski trat 2018 in die Fußstapfen von Sylvie Meis. 2016 wagte sich Victoria noch selbst aufs Tanzparkett und konnte "Let’s Dance" mit dem Profitänzer Erich Klann als Siegerin verlassen. Daniel Hartwich ist schon seit der dritten Staffel (2010) als Moderator dabei. Wie funktioniert eigentlich die Punktevergabe bei "Let’s Dance"?

Das Voting ist ganz einfach! Nach jedem Tanz verteilt die Jury 1 bis 10 Punkte - maximal 30 Punkte sind möglich. Die erreichten Punkte werden in eine Rangfolge umgerechnet: Das Paar mit der niedrigsten Jury-Wertung erhält einen Punkt und das Paar mit der höchsten Wertung 14 Punkte. Wichtig: Wenn zum Beispiel nur noch acht Paare im Wettbewerb sind, kann auch nur noch eine maximale Punktzahl von 8 Punkten vergeben werden.

Die Zuschauer bewerten, indem sie für ihren Favoriten per Telefon- oder SMS-Voting eine Stimmen abgeben. Auch hier werden die Anrufe in eine Rangfolge gebracht. Das heißt, dass das Paar mit der niedrigsten Anzahl an Zuschauerstimmen einen Punkt bekommt und das Paar mit der höchsten Stimmenzahl 14 Punkte - natürlich nur, wenn 14 Paare im Wettbewerb sind. Anschließend werden die Punkte der Juroren und der Zuschauer addiert.

Das Paar mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen. Im Falle eines Punktegleichstands ist das Paar mit den höheren Zuschauerstimmen eine Runde weiter. Also fleißig anrufen, damit die Favoriten weiterkommen





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