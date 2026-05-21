"Let's Dance" News for 2026

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Seid dabei, wenn es auch 2026 bei RTL wieder heißt: "Let’s Dance"! Die Kandidaten wollen mit den Profis zeigen, was sie tänzerisch auf dem Kasten haben!

Hier gibt’s alle Infos zur "Let’s Dance"-Staffel von 2026 auf einen Blick! Wer ist raus bei "Let’s Dance"? Dieses Tanzpaar musste nach Show 10 gehenWo kann ich mich für den "Let’s Dance"-Newsletter anmelden?zu "La Tortura" von Shakira feat. Alejandro Sanz Außerdem treten alle Paare beim berüchtigten "Impro Dance even more extreme" an.

Dabei wird ihnen ein Tanzstil zugelost und schon wenige Augenblicke später müssen sie auf dem Parkett eine Choreographie improvisieren. Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Csekeendete die Reise auf dem Parkett bereits nach der ersten Show . Kurz nach der Entscheidung äußern sich die beiden erstmals zu ihrem frühen "Let’s Dance"-Aus und sprechen offen über ihre Gefühle sowie die intensive Zeit in der Show.hat die Jury überzeugt und sich offenbar auch schon in die Herzen der Zuschauer getanzt.

Was ein Start in die "Let’s Dance"-Staffel! Doch was genau bedeutet das Direktticket, was er jetzt ergattert hat? Ganz einfach: In der ersten regulären Show am 6. März muss Joel nicht um das Weiterkommen bangen.

Diese Profitänzer nehmen an der 19. Staffel teil, die ihr nur im Let’s Dance Insider bekommt – mit besonderen Backstage-Einblicken, Interviews aus den Proben, Insider-Infos zu Stars und Profitänzer:innen oder unveröffentlichten Momenten aus dem Ballroom. Wann läuft "Let’s Dance" bei RTL? Alle Sendetermine auf einen Blick!

Show 1: Freitag, 6. März 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Show 3: Freitag, 20. März 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Show 5: Freitag, 10. April 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Show 7: Freitag, 24.

April 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Show 9: Freitag, 8. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Show 11: Freitag, 22. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+Wann ist das Finale von "Let’s Dance 2026"? Das Finale von "Let’s Dance"-Finale läuft am Freitag, 29.

Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Seit wann sind die Juroren Teil der "Let’s Dance"-Jury? Joachim Llambi ist seit der ersten Staffel (2006) von "Let’s Dance" Teil der Jury. Seine Urteile sind häufig gefürchtet.

In der Kennenlernshow wurde er wegen einer Corona-Infektion von Rúrik Gíslason vertreten. Unsere Profitänzerin Motsi Mabuse begeistert mit ihren emotionalen Bewertungen seit der vierten Staffel (2011). Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez ist seit 2013, also der sechsten Staffel mit in der Fachjury. Auch das beliebte Moderations-Duo aus Daniel Hartwich und Victoria Swarovski ist in der 19.

Staffel von "Let’s Dance" wieder am Start. Victoria Swarovski trat 2018 in die Fußstapfen von Sylvie Meis. 2016 wagte sich Victoria noch selbst aufs Tanzparkett und konnte "Let’s Dance" mit dem Profitänzer Erich Klann als Siegerin verlassen. Daniel Hartwich ist schon seit der dritten Staffel (2010) als Moderator dabei. Wie funktioniert eigentlich die Punktevergabe bei "Let’s Dance"?

Das Voting ist ganz einfach! Nach jedem Tanz verteilt die Jury 1 bis 10 Punkte - maximal 30 Punkte sind möglich. Die erreichten Punkte werden in eine Rangfolge umgerechnet: Das Paar mit der niedrigsten Jury-Wertung erhält einen Punkt und das Paar mit der höchsten Wertung 14 Punkte. Wichtig: Wenn zum Beispiel nur noch acht Paare im Wettbewerb sind, kann auch nur noch eine maximale Punktzahl von 8 Punkten vergeben werden.

Die Zuschauer bewerten, indem sie für ihren Favoriten per Telefon- oder SMS-Voting eine Stimmen abgeben. Auch hier werden die Anrufe in eine Rangfolge gebracht. Das heißt, dass das Paar mit der niedrigsten Anzahl an Zuschauerstimmen einen Punkt bekommt und das Paar mit der höchsten Stimmenzahl 14 Punkte - natürlich nur, wenn 14 Paare im Wettbewerb sind. Anschließend werden die Punkte der Juroren und der Zuschauer addiert.

Das Paar mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen. Im Falle eines Punktegleichstands ist das Paar mit den höheren Zuschauerstimmen eine Runde weiter. Also fleißig anrufen, damit die Favoriten weiterkommen





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