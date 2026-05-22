Let's Dance Tour Finale: Joel Mattli gewinnt den Triumph

Im großen Finale der Let's Dance Tour 2026 in Hamburg gewann Joel Mattli den Triumph. Italian vorletzte mit einem klaren Vorsprung umisierten das Finale und bestätigte damit seine Favoritenrolle. Nachdem zwei Paare bereits die Show verlassen hatten, standen zwischen den verbleibenden Promis Jan Kittmann, Kathrin Menzinger, Anna-Carina Woitschack und Massimo Sinató noch fünf Paare im Finale. Antonio Banks und Nora Kirchhofer nahmen sich für die Boogie Woogie zur Aufgabe.

Der beliebteste Tanz wettbewerb Deutschlands geht langsam aber sicher in die finale Runde. Bei der Sendung Let's Dance haben die Promis Woche für Woche alles auf dem Parkett gegeben, um Jury und Publikum zu begeistern.

Im großen Finale am 29. Mai wird nun entschieden, wer sich bis an die Spitze getanzt hat. 2026 stand das Viertelfinale mit einer besonderen Herausforderung für die verbliebenen fünf Promis: Neben einem Einzeltanz mussten alle auch im Trio-Dance ran. Bei diesem Tanz wurde jeweils ein zusätzlicher Profitänzer für noch mehr Tempo, Abstimmung und Schwierigkeit ins Spiel gebracht. Milano überzeugte mit einem Contemporary und einem schnell, technisch fordernden Trio-Quickstep.

Ross Antony zeigte im Paso Doble sowie im Trio-Wiener Walzer viel Ausdruck und Gefühl. Anna-Carina Woitschack präsentierte eine Rumba und einen Salsa im Trio. Joel Mattli setzte sich mit einem starken Wiener Walzer und einem überzeugenden Charleston im Trio-Dance an die Spitze des Abends. Jan Kittmann und Kathrin Menzinger starteten mit einem Charleston, bevor sie im Trio mit Vadim Garbuzov einen Paso Doble tanzten.

Sie hatten jedoch in unabhängigen Spielen was nachzutragen, sodass sie das Finale nicht erreichen konnten und aus der Sendung eliminiert wurden. Alle bisherigen Punkte und Tänze von Let's Dance: 1. Joel Mattli und Malika Dzumaev: 24 Punkte im Freestyle, 28 Punkte im Dance-Battle 2. Milano und Marta Arndt: 28 Punkte im Freestyle, 30 Punkte im Dance-Battle 3.

Gustav Schäfer 4. Jan Kittmann und Ekaterina Leonova: 26 Punkte im ersten Tanz, 30 Punkte im Partnertausch 5. Ross Antony und Alexandru Ionel: 25 Punkte im ersten Tanz, 24 Punkte im Partnertausch 6. Gustav Schäfer und Zsolt Sándor Cseke: 20 Punkte im ersten Tanz, 21 Punkte im Partnertausc





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