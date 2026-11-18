RTL sendet die große Let's Dance Weihnachtsshow 2026. Sechs Prominente kämpfen um den Titel Christmas Dancing Star 2026. Alle Details zu Teilnehmern, Juroren und Startzeit.

Die große Let's Dance Weihnachtsshow kehrt 2026 zurück ins Programm von RTL. Die jährliche Galashow etabliert sich seit 2022 als fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Unterhaltungssparte. Die Übertragung startet pünktlich um 20:15 Uhr und bietet den Zuschauern eine spezielle Inszenierung des Tanzparketts für die festliche Zeit.

Sechs Prominente treten in diesem Jahr in den Wettkampf um den Titel Christmas Dancing Star 2026. Das Teilnehmerfeld kombiniert erfahrene Veteranen mit komplett neuen Kandidaten. Die Mixtur aus bekannten Gesichts und Neulingen sorgt für eine hohe Spannung und sorgt für abwechslungsreiche Dynamik im Wettbewerb.

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Bekannte Gesichter und Neueinsteiger

Veteranen auf dem Parkett sind Sophia Thomalla, Gustav Schäfer, Ross Antony und Milano. Diese vier Kandidaten haben bereits Erfahrung mit dem Format gesammelt und treten erneut an. Ihnen steht die Konkurrenz von zwei blutigen Anfängern gegenüber, die das Tanzgeschehen erstmalig bereichern.

Milano tritt gemeinsam mit seiner Profipartnerin Marta Arndt an. Die erfahrenen Tänzer werden von Massimo Sinató unterstützt. Diese feste Besetzung der Profis wurde bereits vor dem Start bekannt gegeben. Die Paarbildungen sind somit vollständig und für die Teilnehmer verbindlich.

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Jury und Moderation im Fokus

Die Bewertung der Leistungen obliegt der bekannten Jurorenriege aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Sie vergeben die Punkte für die gezeigten Tänze und entscheiden damit über den weiteren Verlauf der Show. Die professionelle Beurteilung ist ein Kernbestandteil des Formats.

Die Moderation der Weihnachtsausgabe liegt in den Händen von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Sie führen durch das Programm und begleiten die Kandidaten durch die Sendung. Ihre bekannte Dynamik sichert den roten Faden in der Galashow. Die Kombination aus Unterhaltung und sportlicher Höchstleistung steht im Mittelpunkt.

Musikalische Untermalung und Tänze

Die musikalische Untermalung erfolgt durch weihnachtliche Hits. Bekannte Weihnachtslieder wie Stille Nacht oder Jingle Bells begleiten die Auftritte der Paare. Diese Auswahl schafft eine festliche Atmosphäre, die sich vom regulären Wettbewerb abhebt. Die Stimmung ist damit auf die Winterzeit zugeschnitten.

Das Repertoire der Tänze umfasst verschiedene Stile. Dazu gehören Tango, Rumba und Contemporary. Die Vielfalt der Stilrichtungen zeigt die Bandbreite der Fähigkeiten der Kandidaten. Die Kombination aus traditionellem Tango und modernem Contemporary bietet eine spannende visuelle Abwechslung für das Fernsehen.