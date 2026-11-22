Andris Kulbergs erklärt, warum Europa aufhören muss, Russland naiv zu betrachten. Der lettische Regierungschef fordert klare militärische Stärke und kritisiert die deutsche Propaganda-Landschaft.

Andris Kulbergs, der seit 1991 in einem freien Lettland lebt und nun als Premierminister an der Spitze des baltischen Staates steht, warnt die Europäische Union eindringend vor einer falschen Sicherheitsillusion. Der 47-jährige Regierungschef betont in einem Interview in Berlin, dass europäische Nationen einen fatalen Fehler begingen, indem sie die wahre Natur des russischen Staatschens Vladimir Putin unterschätzten. Kulbergs urteilt scharf, dass Europa im Verständnis der russischen Absichten etwas naiv sei, vergleicht diese Haltung aber nicht als beleidigend, sondern als Folge unterschiedlicher historischer Erfahrungen. Während Lettland die Grausamkeiten der sowjetischen Besatzung hautnah erlebt hat, fehlen dieser Erfahrungswert in westlichen Demokratien oft, um die akute Bedrohungslage korrekt einzuschätzen.

Der Winter der Wahrheit und militärische Realität

Der lettische Premierminister charakterisiert die aktuelle geopolitische Lage als den sogenannten "Winter der Wahrheit", in dem die westliche Welt auf die harten Fakten der Sicherheitspolitik reduziert wird. Kulbergs schätzt die unmittelbare Gefahr eines zweiten Kriegsschauplatzes in der Region Baltikum derzeit als gering ein, da die russischen Armeeverbände maßgeblich an der Front in der Ukraine gebunden sind. Dennoch warnt er vor der fatalen Konsequenz, falls die ukrainische Verteidigung zusammenbricht: In diesem Szenario würden dem Kreml Truppen freigesetzt, die dann frei für neue Aggressionen verfügbar wären. Diese strategische Einschätzung unterstreicht die Dringlichkeit einer schnellen und robusten Unterstützung Kiews, um eine Eskalation im Baltikum von vornherein auszuschließen.

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Bei der Diskussion über die finanzielle und materielle Unterstützung durch die europäischen Steuerzahler korrigiert Kulbergs seine eigene frühere rhetorische Formulierung. Als er den Beitrag zur Ukraine-Hilfe einmal mit dem Verzicht auf ein Bier pro Europäer verglichen hatte, räumt er ein, dass diese Metapher nicht die mathematische Realität traf. Stattdessen präzisiert der Ministerpräsident, dass der Vergleich mit einem Supermarktbesuch, den sich jeder Bürger sparen muss, die tatsächlichen Kosten für die europäische Sicherheit viel treffender abbildet. Diese Anpassung zeigt, dass er die Belastungen für die Bevölkerung ernst nimmt, aber die Notwendigkeit der Ausgabe als unumgänglich darstellt.

Russlands hybride Kriegsführung und Propaganda

Neben der klassischen militärischen Bedrohung sieht Lettland den digitalen und hybriden Krieg gegen die westlichen Gesellschaften als ebenso gravierend an. Kulbergs beschreibt, wie Russland aktiv deutsche Aktivitäten finanziere, um die eigene Gesellschaft mit Propaganda zu "infizieren", wobei vor allem Bots in sozialen Netzwerken als Werkzeug dienen. Der lettische Regierungschef kritisiert, dass die deutsche Gesellschaft in diesem Kontext "ein bisschen zu demokratisch" agiere, da sie den Missbrauch der eigenen Freiheitsrechte durch Feinde nicht ausreichend begrenze. Diese Offenheit werde von der russischen Propagandamaschine systematisch ausgenutzt, um Wahlen zu manipulieren und politische Entscheidungen im Ausland zu beeinflusssen.

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Als konkrete Gegenmaßnahme gegen die Flut der Fake-News und automatisierten Bots verweist Kulbergs auf die Erfolge der ukrainischen Cyber- und Militärstrategie. Nach erfolgreichen ukrainischen Angriffen auf Rechenzentren des russischen Internetkonzerns Yandex seien die schädlichen Bots für eine Woche vollständig aus den Plattformen verschwunden. Diese Tatsache dient ihm als Beweis dafür, dass direkte Unterstützung der Ukraine auch den digitalen Schutz der eigenen Infrastruktur in Europa verbessert. Er appelliert daher eindringlich an die europäischen Bürger und Politiker: Unterstützen Sie Kiews Kampf, dann verschwinden auch die Bots aus Ihren digitalen Anwendungen. Die Sicherheit im Cyberraum ist somit direkt mit der Stärke der ukrainischen Offensive verknüpft.

Diplomatische Spannungen und konkrete Forderungen

Die jüngste Terrorabwehr in Estland, bei der acht Letten festgenommen wurden, weil sie einen Brandanschlag auf den Drohnenhersteller Threod Systems vereiteln wollten, zeigt die enge Zusammenarbeit der Geheimdienste der baltischen Staaten. Kulbergs zieht eine klare Parallele zu ähnlichen Versuchen in Leipzig, bei denen Putins Ziel identisch war: Europa soll in diesem Winter weniger bereit sein, die Ukraine zu unterstützen. Diese koordinierten Anschläge belegen die internationale Dimension der russischen Sabotagekampagne, die nicht nur gegen militärische Ziele, sondern auch gegen die zivile Infrastruktur und die gesellschaftliche Stabilität gerichtet ist. Die Fähigkeit der Sicherheitsbehörden, diese Netzwerke zu zerschlagen, bleibt nur erhalten, solange die internationale Aufklärung und Zusammenarbeit aufrechterhalten wird.

Im Hinblick auf die deutsche Präsenz in der NATO-Region kritisiert der lettische Ministerpräsident, dass aktuell nur fünf deutsche Soldaten in Lettland stationiert sind, was er als unzureichend für die abschreckende Wirkung bewertet. Nach der Entsendung von vier Eurofighter-Staffeln zur Unterstützung der lettischen Luftverteidigung zur Wahl am 3. Oktober bedankt er sich persönlich bei Kanzler Friedrich Merz, verlangt aber gleichzeitig eine stärkere bodengebundene Präsenz. Er appelliert explizit an Berlin, mehr Unterstützung "am Boden" zu leisten, um die Grenze effektiv zu schützen und russischen Truppen jede Möglichkeit für Grenzverletzungen zu nehmen. Die aktuelle Stärke reicht für Kulbergs nicht aus, um die langfristige Souveränität des Landes zu garantieren.

Einschreitungsrecht und Eskalationsprognosen

Die Frage, wie lettische Grenzer reagieren sollen, wenn Bewaffnete auf staatliches Gebiet vordringen, beantwortet Kulbergs mit unmissverständlicher Klarheit. Er bejaht die Anwendung von Gewalt als zentrales Mittel zur Aufrechterhaltung der staatlichen Souveränität und zur Abwehr von Aggression. Konkret skizziert er eine abgestufte Eskalationsleiter, bei der zunächst Gummigeschosse als Mittel der Gewaltanwendung eingesetzt werden sollen, um die Situation zu deeskalieren oder den Eindringling zurückzudrängen. Diese Maßnahme soll das erste Signal der Stärke und Entschlossenheit sein.

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Falls diese warnende Maßnahme nicht verstanden wird oder ignoriert wird, sieht der Premierminister keine andere Option als den Einsatz von scharfer Munition. Diese Aussage unterstreicht die Bereitschaft Lettlands, im Fall einer direkten Konfrontation mit russischen irregulären Truppen oder regulären Einheiten bis zum Äußersten zu gehen. Die klare Ansage, dass im Zweifel Leben riskiert werden, um das Territorium zu verteidigen, sendet ein starkes Signal an Moskau und bestätigt die tiefe Verunsicherung im Baltikum regarding der langfristigen Sicherheitsgarantien der NATO.