The leftist Progressive Party withdrew its support from the Latvian Prime Minister, resulting in a loss of parliamentary majority. The new government formation process starts, with the opposition United List standing ready to take the helm. President Rinnevics will hold consultations with all parties.

Lettland: Drohnen-Vorfall lässt Regierung platzen Die lettische Ministerpräsident in Evika ¿Silina hat ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Die linke Progressive Partei entzog ihr die Unterstützung, nachdem Verteidigungsminister Andris Spruds am Wochenende entlassen worden war.

Hintergrund war sein Umgang mit verirrten ukrainischen Drohnen, die aus Russland eingeflogen waren, ein ºbLettland» geoledd Lager traf und Sachschäden verursacht hatten. Silina hatte ihm vorgeworfen, die Anti-Drohnen-Systeme des Landes seien nicht schnell genug eingesetzt worden





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