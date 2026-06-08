Letzte Kurve - der F1-Check: Antonellis Dominanz in Monaco und die Probleme des Rennens

Konstantin Rek analysiert das Formel-1-Rennwochenende in Monaco: Kimi Antonellis überragende Leistung, die Straßenbahn- und Boxenprobleme und die aktuellen WM-Aussichten.

In der Rubrik "Letzte Kurve - der F1-Check" blickt Konstantin Rek auf das vergangene Formel-1-Rennwochenende zurück. Was fiel auf, was überraschte oder enttäuschte, was war kurios?

Was nach dem Grand Prix in Kanada nicht geschrieben wurde, wird hier beleuchtet. Vor einem Jahr knallte Kimi Antonelli im Qualifying von Monaco in die Mauer, im Rennen ging es weiter abwärts bis auf Platz 18 - der Beginn eines schwierigen Sommers, in dem der junge Fahrer oft hinter den Erwartungen zurückblieb. Doch der 19-Jährige hat dazugelernt und wirkt reifer. In Monaco lieferte er eine Meisterleistung, die an die Dominanz früherer Superstars wie Michael Schumacher oder Ayrton Senna erinnerte.

Vor dem Safety Car hatte der Mercedes-Piloten fast 30 Sekunden Vorsprung herausgefahren, nur drei Fahrzeige lagen noch in seiner Runde. Toto Wolff kommentierte: "Wir konnten ihn gar nicht bremsen.

" Das Fürstentum galt als bisher beste Gelegenheit für Red Bull, Ferrari, McLaren und George Russell, die Silberpfeile zu schlagen, doch alle scheiterten - sei es an eigenen Fehlern oder an Antonellis Überlegenheit. Russell erlebte das zweite enttäuschende Wochenende in Folge und zeigte sich sichtlich geknickt: "Ich bin am Boden zerstört. Ich bin mehr als nur frustriert. Ich habe Mühe zu begreifen, was hier gerade vor sich geht.

" Durch diesen Sieg baut Antonelli seinen WM-Vorsprung auf 66 Punkte aus. Zwar ist die Weltmeisterschaft noch nicht entschieden, doch ein echter Titelkampf scheint angesichts der aktuellen Form kaum noch vorstellbar. Das Rennen in Monaco bleibt auch wegen zwei weiterer Vorkommnisse im Gedächtnis. Erstens sorgte der aufgerissene Asphalt in der Rascasse für Ärger.

Fahrer berichteten bereits vor dem Rennen von schlechten Streckenstellen; durch das ständige Überfahren entstanden tiefe Löcher. Grund: In Monaco werden Streckenabschnitte oft neu asphaltiert, was aber nicht zu solchen Mängeln führen darf. Oscar Piastri beschrieb die Stelle nach dem Rennen als "wie Eis" - in den engen Gassen eine gefährliche Situation. Die Fahrer fordern hier dringend Verbesserungen, damit solche Zustände nie wieder auftreten.

Zweitens stand ein Strafen-Chaos im Mittelpunkt. Fünf Fahrer erhielten Zeitstrafen, weil sie in der Boxengasse zu schnell unterwegs waren. Schuld liegt aber vermutlich nicht bei den Piloten, die alle den Limiter betätigt hatten, sondern an der Einfahrt zur Box. Diese ist kurvig und führt dazu, dass die Fahrer abkürzen.

Während im normalen Straßenverkehr per Radarmessung geblitzt würde, erfolgt die Kontrolle in Monaco über mehrere Zeitnahmepunkte. Wenn jemand die Einfahrt schneidet, braucht er für den Abschnitt weniger Zeit, was das System als Geschwindigkeitsübertretung wertet - obwohl nie das 60-km/h-Limit überschritten wurde. Ein unhaltbarer Zustand, denn so verlor Pierre Gasly sein Podium. Alpine hat Berufung eingelegt, das Ergebnis könnte sich in den nächsten Wochen noch ändern.

Bereits in einer Woche steht jedoch das nächste Rennen in Barcelona an. Der Tipp für den Sieger ist klar: Kimi Antonelli





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