Letzte Staffel von 'Immer wieder sonntags': Stefan Mross freut sich auf die letzte Sendung

Die letzte Staffel von 'Immer wieder sonntags' startet am heutigen Sonntag. Stefan Mross moderiert das Format seit Juni 2005 und wird sich in der letzten Sendung verabschieden. Er lebt während der Dreharbeiten in einem Wohnmobil direkt am Set und freut sich auf die letzte Sendung.

Die letzte Staffel von 'Immer wieder sonntags' startet am heutigen Sonntag. Der SWR hatte im Januar 2026 verkündet, dass die Live-Show ab Sommer eingestellt wird - nach 21 Jahren.

Stefan Mross, der Schlagerstar, moderiert das Format seit Juni 2005. Es kam für ihn überraschend. Es habe ihn 'den Boden unter den Füßen weggezogen', sagte Mross.

'Die Sendung war mein Leben. ' Mittlerweile habe er den Schock verarbeitet. Und freut sich, ein letztes Mal die Zuschauer zu begrüßen. Er lebt während der Dreharbeiten in einem Wohnmobil direkt am Set.

Das sei großartig. Ein 'vertrautes Umfeld. Eigenes Bett hinter der Bühne. Gefühlt 50 Meter von der Hauptbühne weg', schwärmt Mross.

'Wir sind einfach nur happy. ' Die Verantwortlichen haben das Konzept für die letzte Staffel nicht geändert. 'Gott sei Dank', sagt Mross erleichtert. 'Gestern hatten wir tolle Probestunden, total genial.

Also bisher ein Stück heile Welt, aber ich denke mir: Die Leute wollen die heile Welt sehen. Und hören und spüren und erleben', so Mross. Wie es nach der Staffel für ihn weitergeht? Es gebe Vorgespräche mit verschiedenen Sendern.

Konkretes steht bis jetzt nicht fest. 2027 geht er mit einem eigenen Konzept auf Tour: 'Immer wieder Stefan'. 60 Termine seien bereits geplant. Worauf er sich außerdem freut: Gastauftritte. Er hat bei 'Volle Kanne' über sich gesprochen. Total positiv. Er wird hoffentlich auch in der letzten Sendung von 'Fernsehgarten' sein





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Immer Wieder Sonntags Stefan Mross Letzte Staffel Tournee 2027 Gastauftritte

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