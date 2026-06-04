Letzte Testspiele vor dem WM-Start: Frankreich, Spanien und Deutschland im Fokus

Kurz vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft finden in Nordamerika wichtige Vorbereitungsspiele statt. Frankreich, Spanien und die deutsche Nationalmannschaft nutzen die Partien, um Formationen zu prüfen, Startelfkandidaten zu bestimmen und Selbstvertrauen zu sammeln.

Der Anpfiff zu der letztendlichen Weltmeisterschaft rückt immer näher, und während die Nationen in Nordamerika ihre letzten Vorbereitungen treffen, nutzen die Trainer die verbleibenden Tage für entscheidende Testspiele .

In den USA, Kanada und Mexiko finden noch einige hochkarätige Partien statt, die nicht nur den letzten Feinschliff an Taktik und Kaderwahl ermöglichen, sondern auch den Fans ein letztes intensives Fußball-Erlebnis vor dem eigentlichen Turnier bieten. Alle Spiele können heute sowohl über das kostenpflichtige Streaming‑Portal DAZN als auch über ausgewählte Fernsehsender live verfolgt werden. Die Übersicht enthält sowohl die Anstoßzeiten als auch die jeweiligen Übertragungsplattformen, sodass Interessierte keine Begegnung verpassen.

Für die Trainer geht es dabei um zentrale Fragen: Welche Formation sitzt optimal, welche Spieler drängen sich noch für die Startelf, und welche Mannschaft verlässt das Trainingslager mit dem überzeugendsten Selbstvertrauen? Besonders im Fokus stehen heute die Begegnungen von Frankreich und Spanien, die beide zu den erweiterten Favoriten für den WM-Titel zählen. Die beiden Nationen wollen in den Testspielen noch einmal ihre Offensivkraft prüfen und gleichzeitig mögliche Schwächen im Defensivverbund ausmerzen.

Frankreich trifft in einem mit Spannung erwarteten Duell ebenfalls auf die Elfenbeinküste, den Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft. Dieses Spiel wird besonders aufmerksam beobachtet, da die französischen Spieler nicht nur ihr eigenes Selbstvertrauen stärken, sondern auch wertvolle Einblicke in die Spielweise des Gegners erhalten wollen, die Deutschland in der Gruppenphase erwarten könnte.

Spanien hingegen strebt danach, seine Ballbesitzphilosophie zu festigen und durch kombinatives Pressing die Gegner frühzeitig in die Defensive zu drängen - ein Ansatz, der in den letzten Weltmeisterschaften für Aufsehen gesorgt hat. Auch die deutsche Mannschaft bleibt nicht außen vor. Während die Herrenmannschaft im Trainingslager in Chicago angekommen ist, wird deren neuer Star Kai Havertz, frischer Premier‑League‑Sieger, in einer Pressekonferenz um 20 Uhr seine ersten Eindrücke aus dem WM‑Land teilen.

Die Fragen werden wahrscheinlich nicht nur die aktuelle Form und die persönlichen Erwartungen betreffen, sondern auch die Einschätzung der Gegner, den weiteren Vorbereitungsplan und den allgemeinen Zustand der DFB‑Auswahl. Parallel dazu findet ein wichtiger Beitrag im Frauenfußball statt: Die deutsche U‑23‑Mannschaft spielt um 18 Uhr gegen Dänemark und will sich gegen den skandinavischen Gegner beweisen.

Dieses Spiel dient nicht nur der Talentförderung, sondern bietet auch den Trainerinnen die Chance, junge Spielerinnen unter Druckbedingungen zu testen und mögliche Aufsteigerinnen für die Senioren‑Nationalmannschaft zu identifizieren. Insgesamt liefert die aktuelle Testphase ein umfassendes Bild davon, welche Mannschaften mit Zuversicht in das Turnier starten, welche taktischen Konzepte noch verfeinert werden und welche Spieler sich für den endgültigen Kader empfehlen können





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