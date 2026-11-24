Bald ist es so weit: Am 1. und 2. Dezember bietet die Online-Konferenz rund um Führung und Selbstführung Impulse für starke Teams in Zeiten des Wandels.

Krisen, Transformation und KI: Die Herausforderungen unserer Zeit benötigen Führung auf allen Ebenen. Die beginnt bei der Selbstführung, geht über zur Leitung flexibler Teams und reicht bis zum höheren Management.

Hinzu kommt die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.zeigt online am 1. und 2. Dezember 2026 fundiert und praxisorientiert, wie Führungskräfte diesen Anforderungen nicht nur gerecht werden, sondern darüber hinauswachsen. Die Themen des ersten Tags drehen sich um Menschen und Beziehungen, während der Fokus des zweiten Tags auf Strukturen und Prozessen liegt. Beide Tage starten am Vormittag mit inspirierenden Vorträgen.

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Am Nachmittag gibt es dann praxisnahe, parallele Deep Dives von jeweils 90 Minuten zum Mitmachen und Mitdenken. Eine kostenlose Abendveranstaltung am 1. Dezember ist für alle Besucherinnen und Besucher offen. Sie widmet sich dem 25-jährigen Jubiläum des Agilen Manifests und schließt mit einem kleinen Networking-Event ab.findet online im Browser statt, wobei sich Teilnehmende und Referenten per Chat austauschen können.

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Nach der Konferenz erhalten alle Zugriff auf die Aufzeichnungen der Vorträge und die Präsentationen. Tickets für die gesamte Konferenz kosten 549 Euro , für einen Tag 299 Euro. Für Teams berechnet derautomatisch einen Mengenrabatt bei der Anmeldung.

Schülerinnen, Schüler, Studierende und Hochschulangehörige erhalten auf Anfrage ebenfalls einen Nachlass. Der ganztägige Online-Workshop kostet 549 Euro.