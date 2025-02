Letzter Bundestag-Schlagabtausch vor der Wahl

Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz treffen sich in der letzten Bundestagsdebatte vor der Wahl. Die Debatte wird sich auf Themen wie Migration, Wirtschaftslage und soziale Lage fokussieren.

Am Dienstag findet im Bundestag der letzte Schlagabtausch vor der Wahl statt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz werden bei der Debatte, die auch das Thema Migration ansprechen soll, aufeinandertreffen. Alles zur Debatte im Newsticker. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt am Dienstag noch einmal im Bundestag auf und hält eine letzte Rede vor der Bundestagswahl .

Seine Redezeit gegen Ende der Debatte zur Lage der Nation ist auf drei Minuten angesetzt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Zuerst hatte die „Rheinische Post“ berichtet. Kühnert war im Oktober aus gesundheitlichen Gründen als SPD-Generalsekretär zurückgetreten und hatte auch angekündigt, bei der anstehenden Bundestagswahl nicht erneut zu kandidieren. Die Rede im Bundestag ist sein erster öffentlicher Auftritt seitdem. Weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl gibt es an diesem Dienstag (9 Uhr) im Bundestag noch einmal einen Schlagabtausch. Daran nehmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz teil. Anlass ist eine sogenannte vereinbarte Debatte im Parlament, also eine Debatte, die zwischen den Fraktionen ausgemacht wurde, um die politische Lage in Deutschland zu beleuchten. Dafür sind rund drei Stunden eingeplant. Es wird erwartet, dass die Rednerinnen und Redner aller Fraktionen die Themen Asyl und Migration ansprechen, aber auch die Wirtschaftslage und die soziale Lage in Deutschland thematisieren. Neben Auftritten von Merz und Scholz sind Reden unter anderem von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vorgesehen. Es ist die letzte geplante Sitzung des Bundestags vor der Wahl am 23. Februar. In den Umfragen liegt die Union mit Merz deutlich vor der SPD mit Scholz. Nach dem TV-Duell mit direkten Attacken, treffen die beiden auch hier wieder aufeinander. Verfolgen Sie die Debatte hier im Liveticker





