Deutschlands Handballerinnen haben bei ihrem letzten Test vor der EM gegen Frankreich den Sieg verpasst, aber große Moral bewiesen.

Deutschlands Handball erinnen haben bei ihrem letzten Test vor der EM gegen Frankreich den Sieg verpasst, aber große Moral bewiesen. Beim 34:34 lief das DHB-Team bis in die Schlussminute immer wieder Rückständen hinterher.

Am Mittwoch reist die DHB-Auswahl nun in die Slowakei, das erste Gruppenspiel folgt am Freitag in Bratislava. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei. Deutschland hat das große Ziel, nach WM-Silber aus dem Vorjahr eine weitere Medaille folgen zu lassen. Die beiden Testspiele gegen die Französinnen dürften dafür wichtige Erkenntnisse geliefert haben.

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Vor zwei Tagen in Stuttgart hatten die deutschen Frauen einen klaren 32:27-Erfolg eingefahren und dabei zur Pause bereits mit zwölf Toren geführt . Diesmal war der Verlauf deutlich enger. Bis zum 11:11 ging die Partie hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft absetzen konnte. Deutschland und Frankreich verteidigten hart und konzentriert, die beiden Torfrauen Hatadou Sako und Sarah Wächter parierten immer wieder hervorragend.