Letzter WM-Test: Deutschland gegen USA mit veränderter Aufstellung

Vor der Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Testspiel gegen die USA. Ein wichtiger Spieler fällt verletzt aus, Leroy Sané rückt in die Startelf. Trainer Julian Nagelsmann schont Manuel Neuer und setzt auf Oliver Baumann im Tor.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada. Am Samstagabend trifft die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die USA .

Das Spiel gilt als letzte Gelegenheit, um sich für das Turnier einzuspielen und Selbstvertrauen zu tanken. Doch die Vorbereitung wurde von einem schweren Rückschlag überschattet: Ein wichtiger Spieler fällt verletzt aus und wird das Turnier verpassen. Der Rechtsaußen erlitt im Abschlusstraining am Freitag einen Muskelbündelriss und kann nicht mitwirken. Für ihn rückt Leroy Sané in die Startelf.

Die Aufstellung zeigt, dass Nagelsmann auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend setzt. Oliver Baumann wird erneut das Tor hüten, da Manuel Neuer geschont wird. Neuer hatte zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen, und der Trainer möchte kein Risiko eingehen. Die Fans hoffen auf eine starke Leistung, um mit einem Erfolgserlebnis in die WM zu starten.

Das Spiel wird live im Fernsehen übertragen und verspricht Spannung bis zur letzten Minute. Die Verletzung des Rechtsaußens ist ein herber Verlust für die Mannschaft. Er war in den vorherigen Spielen ein wichtiger Aktivposten und hatte sich mit guten Leistungen empfohlen. Nun muss Nagelsmann umstellen und neue Varianten finden.

Das Training am Freitag zeigte bereits, dass die Mannschaft konzentriert arbeitet, aber der Ausfall ist psychologisch eine Belastung. Die Ärzte bestätigten die Diagnose Muskelbündelriss, was eine Ausfallzeit von mehreren Wochen bedeutet. Damit ist der Spieler definitiv nicht für die WM dabei. Die deutsche Öffentlichkeit reagiert bestürzt, doch der Trainer bleibt optimistisch: Wir haben eine starke Truppe und werden gemeinsam die Herausforderung meistern.

Die Mannschaft sei gut eingespielt und habe mehrere Optionen, um den Fehlenden zu ersetzen. Im Test gegen Finnland zeigten die Spieler Moral und Kampfgeist, das soll nun bestätigt werden. Die Startelf gegen die USA zeigt die Handschrift des Trainers. Im Tor steht Oliver Baumann, der bereits im Finnland-Spiel überzeugte.

Die Abwehrreihe bilden Brown, Schlotterbeck, Tah und Kimmich, die für Stabilität sorgen sollen. Im Mittelfeld vertrauen Nagelsmann und sein Team auf Nmecha und Pavlovic, die die defensive Arbeit verrichten und die Offensive unterstützen. Vor ihnen wirbeln Wirtz, Musiala und Sané, die für Kreativität und Tempo zuständig sind. Im Sturm steht Kai Havertz, der beim Champions-League-Finale fehlte und nun seine Chance nutzen will.

Havertz zeigte im Training eine gute Form und soll die Tore garantieren. Die Offensive ist variabel aufgestellt, sodass die Mannschaft flexibel agieren kann. Das Spiel gegen die USA wird zeigen, ob die Abläufe sitzen und die Formation stabil läuft. Die deutsche Fußballwelt blickt gespannt auf diese Partie, denn sie ist der letzte Prüfstein vor dem großen Turnier.

Die Erwartungen sind hoch, doch die Mannschaft ist entschlossen, das Beste zu geben. Mit einem Sieg würde das Selbstvertrauen enorm steigen, was für die WM-Gruppenphase entscheidend sein könnte. Das Trainerteam hat intensive taktische Besprechungen durchgeführt und die Spieler sind motiviert, sich zu beweisen. Die Fans drücken die Daumen, dass die Verletzungsmisere ein Ende hat und die Mannschaft geschlossen auftritt.

Am Ende zählt nur, dass die DFB-Elf in den USA, Mexiko und Kanada eine gute Rolle spielt und vielleicht sogar den Titel holt. Doch der Weg dorthin ist lang und voller Hindernisse. Der erste Schritt wird am Samstagabend gemacht





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