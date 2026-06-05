Letzter WM-Test: Deutschland trifft auf USA - Wirtz und Nagelsmann geben Entwarnung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der WM gegen die USA. Florian Wirtz wird aufgrund einer Wadenverletzung geschont, soll aber zum ersten Gruppenspiel fit sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zuversichtlich.

Am Samstagabend tritt die deutsche Fußball - Nationalmannschaft zu ihrem letzten Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft an. Ab 20:30 Uhr geht es im Soldier Field in Chicago gegen Gastgeber USA.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz äußerten sich auf der Pressekonferenz am Freitag zu den anstehenden Herausforderungen. Nagelsmann betonte, dass man bei Wirtz keine Risiken eingehen werde: 'Es geht ihm gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness, trotzdem wollen wir morgen noch kein Risiko eingehen und der Struktur noch die Zeit geben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es dann durch das Turnier perfekt verläuft und nichts passiert. Die Wade hatte ein paar Vorverletzungen.

Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und auch nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.

' Wirtz selbst zeigte sich zuversichtlich: 'Ich fühle mich sehr, sehr gut, sehr fit. Ich weiß nicht, ob ich in Topform bin. Ich bin bereit, meine Rolle anzunehmen und voranzugehen - und ich habe richtig Lust auf das Turnier.

' Die Pressekonferenz begann mit rund 15 Minuten Verspätung, doch dann nahmen Nagelsmann und Wirtz auf dem Podium Platz und beantworteten Fragen der Journalisten. Das Testspiel gegen die USA ist der letzte Härtetest vor der WM, die am 20. November in Katar startet. Nagelsmann muss noch einige taktische Fragen klären, insbesondere im Angriff, wo die Verletzung von Wirtz für Unsicherheit gesorgt hatte.

Der 19-jährige Torgarant vom Bayer Leverkusen ist einer der Schlüsselspieler, auf die das deutsche Spiel aufbaut. Nagelsmann lobte die Entwicklung des jungen Stars: 'Er hat eine außergewöhnliche Saison gespielt und bringt genau die Kreativität mit, die wir brauchen. Wir werden ihn behutsam aufbauen, damit er im Turnier voll einsatzbereit ist.

' Auch andere Spieler wie Thomas Müller und Joshua Kimmich sind fit und werden wohl in der Startelf stehen. Die deutsche Mannschaft hat in den letzten Testspielen gemischte Ergebnisse erzielt, aber das Team ist optimistisch, dass sie bei der WM eine gute Rolle spielen kann. Das Spiel in Chicago wird auch unter dem Aspekt der Vorbereitung auf die Gruppenphase gesehen. Die USA sind ein unangenehmer Gegner, der mit Tempo und Physis spielt.

Nagelsmann erwartet ein intensives Spiel: 'Wir müssen unsere Defensivarbeit verbessern und im Umschaltspiel gefährlich werden. Die USA haben junge, talentierte Spieler, das wird ein guter Test für uns. Wirtz ergänzte: 'Wir haben im Training hart gearbeitet und sind bereit für die Herausforderung. Ich freue mich auf das Spiel und will zeigen, dass ich trotz der kleinen Verletzungspause in Form bin.

' Die Partie wird live im Fernsehen übertragen, und die deutschen Fans hoffen auf einen positiven Abschluss der Testspielserie. Sollte das Team gewinnen, wäre das ein weiterer Vertrauensbeweis vor dem Turnierstart. Die Mannschaft reist unmittelbar nach dem Spiel nach Katar, wo am Montag das erste Gruppenspiel gegen Japan ansteht. Nagelsmann hat noch letzte Entscheidungen über den Kader zu treffen, aber er scheint sich weitgehend festgelegt zu haben.

Die Stimmung im Team ist gut, und die Spieler brennen auf den Beginn der WM





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