Letztes Rennen der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach: Herren-Slalom und Abschlusszeremonie

Das letzte Rennen der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach findet heute statt: Der Herren-Slalom wird live im ZDF übertragen.

Die Medaillenjagd neigt sich dem Ende entgegen. Heute steigt mit dem Herren-Slalom das letzte Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach . Anschließend gibt's dann die Abschlusszeremonie. Die Ausstrahlung des Slalom-Rennens der Herren findet am Sonntag live im ZDF statt. Die Übertragung können Sie auch kostenlos in der Online-Mediathek ansehen. Los geht's um 9.45 Uhr. Um 13.15 Uhr geht es mit dem zweiten Durchgang des Wettbewerbs weiter. Daraufhin steht dann noch die Abschlusszeremonie an.

Marco Büchel moderiert, kommentiert wird der Slalom von Fabian Meseberg, unterstützt dabei von Marco Büchel als Experte. Der Franzose Clement Noel (27) hat in diesem Weltcup-Winter vier der bisherigen neun Torläufe gewonnen. Auch bei dem Slalom am Sonntag ist er großer Gold-Favorit. Der Norweger Henrik Kristoffersen (30) steht aktuell im Weltcup an der Spitze und darf sich ebenfalls Hoffnungen auf eine Goldmedaille machen. Vor dem Ende der Ski-WM steht die Schweiz mit Abstand auf Platz 1 im Medaillenspiegel. Die Athleten aus unserem Nachbarland haben bisher 12-mal Edelmetall geholt (viermal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze). Dahinter steht Österreich mit zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Auf Rang 3 sind die Italiener (zweimal Gold, einmal Silber). Deutschland hat bisher keine einzige Medaille geholt. Beim Slalom der Frauen hat sich die Schweizerin Camille Rast am Samstag zur Weltmeisterin gekrönt. Silber ging an ihre Teamkollegin Wendy Holdener.





Ski-Weltmeisterschaft Saalbach Herren-Slalom Finale Medaillenspiegel Schweiz Frankreich Norwegen

