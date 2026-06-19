Leuna-Polyamid GmbH in Insolvenz: Hoffnung auf Investor, um Werk zu retten

Die Leuna-Polyamid GmbH, die die Vermögenswerte der insolventen Domo Caproleuna übernommen hatte, hat selbst einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen plant, den Betrieb des ehemaligen Domo-Werks fortzuführen und sucht nun einen Investor, der frisches mitbringt und langfristig eine Perspektive verschafft.

Die Rettung des Chemiewerks sollte ein Neuanfang werden. Stattdessen endet sie nun aber nach nur zweieinhalb Monaten in der nächsten Insolvenz . Die Leuna-Polyamid GmbH, die erst Anfang April die Vermögenswerte der insolventen Domo Caproleuna übernommen hatte, hat selbst einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt.

Leuna-Polyamid GmbH hatte den Betrieb des ehemaligen Domo-Werks fortgeführt. Gesellschafter sind die Leuna-Harze GmbH und die Infraleuna GmbH. Nach Angaben des Unternehmens lief zunächst alles gut. Doch dann folgte der Schock.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es: "Weltpolitische Entwicklungen, insbesondere in der Golfregion, führten jedoch zu drastischen Steigerungen der Rohstoffpreise von mehr als 40 bis zu 100 Prozent.

" Für die junge Gesellschaft wurde das zum Problem. Rücklagen seien noch nicht aufgebaut worden, und die wichtigsten Rohstofflieferanten hätten Vorkasse für Lieferungen gefordert.in Eigenverwaltung. Das Unternehmen plant, den Betrieb dennoch fortzuführen. Im Mittelpunkt steht nun die Suche nach einem Investor, der frischesmitbringt und dem Werk langfristig eine Perspektive verschafft.

Die Verantwortlichen verweisen auf moderne Anlagen und eine "engagierte Mannschaft". Das Unternehmen sei in der Lage, auf dem europäischen Markt zu bestehen. Für die Beschäftigten beginnt damit erneut das Warten auf die Frage, wie es mit ihrem Werk weitergeht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leuna-Polyamid Gmbh Insolvenz Eigenverwaltung Weltpolitische Entwicklungen Rohstoffpreise Investor Fortführen Des Betriebs Moderne Anlagen Engagierte Mannschaft Europäischer Markt Beschäftigten Werk Fortschritt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EQS-News: Argos Fund GmbH: Europäische Mittelständler erzielen durch Dekarbonisierung zunehmend WettbewerbsvorteileEmittent / Herausgeber: Argos Fund GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Europäische Mittelständler erzielen durch Dekarbonisierung zunehmend Wettbewerbsvorteile 18.06.2026 / 11:30

Read more »

Polyamid GmbH meldet Insolvenz anLeuna (sa) - Gut zweieinhalb Monate nach dem eine Stilllegung des Chemiewerks Domo Caproleuna abgewendet wurde, hat die Auffanggesellschaft Polyamid GmbH

Read more »

Polyamid GmbH meldet Insolvenz anNach dem Aufatmen im April kommt nun doch wieder das Bangen: Die Auffanggesellschaft für die insolvente Domo Caproleuna hat nun selbst Insolvenz angemeldet.

Read more »

Polyamid GmbH meldet Insolvenz anLEUNA (dpa-AFX) - Gut zweieinhalb Monate nach dem eine Stilllegung des Chemiewerks Domo Caproleuna abgewendet wurde, hat die Auffanggesellschaft Polyamid GmbH in Leuna einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

Read more »