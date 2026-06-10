LeVar Burton: Der Star von "Star Trek" und seine Karriere

LeVar Burton ist ein bekannter Schauspieler und Bildungsaktivist, der für seine Rolle als Geordi La Forge in "Star Trek: The Next Generation" bekannt ist. Er hat auch eine erfolgreiche Karriere als Moderator und Produzent der Kindersendung "Reading Rainbow" gemacht und ist heute eine wichtige Stimme für Bildung, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit.

LeVar Burton, der Star von " Star Trek ", ist heute ein bekannter Schauspieler und Bildungsaktivist. Der US-amerikanische Schauspieler wurde am 16. Februar 1957 in Landstuhl, Deutschland, geboren und wuchs in Kalifornien auf.

Er begann seine Karriere als Schauspieler mit der Rolle des jungen Kunta Kinte in der Serie "Roots" und feierte seinen Durchbruch mit der Rolle des blinden Ingenieurs Geordi La Forge in "Star Trek: The Next Generation". Die Serie war ein kulturelles Großereignis in den USA und verschaffte ihm landesweite Aufmerksamkeit. Für seine Darstellung wurde er für einen Emmy nominiert - ein bemerkenswerter Erfolg für den damals erst 19-jährigen Schauspielstudenten.

Zwischen 1987 und 1994 war Burton in allen sieben Staffeln der Serie zu sehen und seine Figur wurde schnell zu einem Fanliebling. Die Darstellung eines schwarzen Ingenieurs in einer Führungsposition war darüber hinaus ein wichtiges Signal für Diversität im Fernsehen. Auch auf der Kinoleinwand war LeVar Burton als Geordi La Forge zu sehen, zwischen 1994 und 2002 spielte er die Rolle in vier Filmen.

Besonders der zweite dieser Filme wurde von Fans und Kritik positiv aufgenommen und gilt als einer der stärkeren Beiträge der Reihe. Abseits von "Star Trek" engagierte sich Burton über Jahrzehnte hinweg in der Bildungsarbeit. Besonders prägend war seine Tätigkeit als Moderator und Produzent der Kindersendung "Reading Rainbow", die von 1983 bis 2006 im US-Fernsehen lief. Die Serie, die Kinder zum Lesen motivieren sollte, wurde mehrfach mit Emmys ausgezeichnet.

Burton selbst gewann mehrere Preise als Moderator und Produzent. Heute zählt LeVar Burton zu den bekanntesten afroamerikanischen Schauspielern im US-Fernsehen und sein Engagement für Bildung, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit hat ihn über die Grenzen der Unterhaltungsbranche hinaus zu einer wichtigen Stimme gemacht. Seine Karriere ist ein Beispiel dafür, wie kulturelle Sichtbarkeit mit gesellschaftlichem Engagement Hand in Hand gehen kann





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